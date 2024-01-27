譚杏藍否認男友一腳䂿兩船　陳樂榣今年想追龍仔

藝人譚杏藍（小花）和陳樂榣（Ally)等人今日（27日）出席一美容院的開幕儀式。小花去年2月與樂隊主音恆仔和平分手後，9月就突然放閃認愛新男友Ronald，小花笑言與男友至今仍非常恩愛，不過談到部分網友質疑小花一腳踏兩船，無縫接軌，又指新歡Ronald是KOL黃亦禧的前度，Ronald更曾向對方求婚。小花對於一腳踏兩船一事回應說：「冇呢件事，我自己都幾乾乾淨淨，你問有冇重疊，答案係冇嘅，對上一段戀情已經係恆仔，都相隔咗一段時間先開始。」表示與現任男友Ronald已認識多年，至於Ronald向前女友求婚一事，小花表示知情，更有觀看求婚片段，但坦言一切都已經過去，現在二人的共識都是希望可以一起走落去，長長久久。問到男友否因上一段求婚失敗而產生陰影？小花說：「唔會，我哋都成30幾歲人，唔通成世唔結婚咩，同埋佢話我太吸引，冇辦法（與現任男友開花結果？）唔係我一個人話晒事，一隻手掌拍唔響。」指現在雙方均事業為重，而對於不實的指控和輿論只會一笑置之。小花亦透露，現在有調理身體，戒了飲凍飲和甜食，亦可以為將來懷孕作準備。

同場Ally於去年為前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）誔下一女名沚雨（Gia)，現四個月大，笑言會為女兒取這個名字是因為女兒出世當日正值黑色暴雨：「其實都係搵師傅改，同埋旺老竇，老竇要水。」Ally亦透露有透過中醫調理身體希望趁今年龍年追個龍仔，亦有向身邊人取經：「不過最緊要都係放鬆，唔好成日諗住。」又謂打算於今年與Gordon補辦婚禮，正在努力籌備中物色場地：「所以今年好忙，一陣又要追龍仔，一陣又要擺酒，我哋又有生意，所以honeymoon係真係冇時間，可能等啲小朋友大個啲先（會唔會太遲？）又唔會嘅，而且我哋每日都Honey Day ，仲係好甜蜜嘅時期。」又大讚Gordon對湊小朋友上心又上手：「因為佢好鍾意小朋友，所以坐月嘅時候，佢自己湊晒，依家阿囡可以瞓到10個鐘，可能呢個就係爸爸湊嘅好處。」