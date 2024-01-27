劉穎鏇空姐扮相贏視后　無綫制服誘惑套套堅！

一連十集嘅《飛常日誌》尋日（26日）播出大結局啦！劇集起初拍攝已經引起好大回響，除咗因為有視帝陳豪、馬國明同高海寧呢啲猛人坐鎮，最重要佢係一套航空劇！制服誘惑幾時都係最吸引，劇中有視后蔡思貝同戴祖儀做空姐正到暈，不過網民最like都係劉穎鏇（Tiffany）做嘅空姐！Tiffany一對大長腿加埋黑絲勁誘人，咁高挑嘅身材滿足晒各位乘客嘅幻想封佢「最索空姐」。無綫仲有過唔少劇集上演制服「誘惑」，即刻去片重溫！

《烈火雄心系列》圍繞消防員嘅工作，當中唔少場面參考咗現實案例，好似嘉利大廈五級火警場面震撼。系列有古天樂、鄭嘉穎同黃宗澤做大隻消防員梗係吸睛，不過有靚女消防員梁琤同關詠荷仲難得！觀眾覺得佢哋既有女人味又表達到消防員嘅剛強，但講起最深刻嘅劇情一定係梁琤慘被鄭子誠姦咗足足4次！

邊個話醫生唔可以性感？女神張曦雯就喺《白色強人》帶比大家一個新鮮形象，醫生袍下全部短裙加高跟鞋，着住低胸裙做手術嘅一幕當時引起好大回響！不過都有網民比較鍾意傳統醫生形象，好似《On Call 36小時》嘅楊茜堯同馬國明就多數正裝上陣，感覺專業又可靠。