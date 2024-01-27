【Bethの食卓】食住搶九運！今次係百花釀蟹鉗

愈來愈近立春、亦代表愈來愈近新春過年。親愛的讀者朋友們更加需要知道吃甚麼能增旺運氣。

今次就要講下排行榜嘅No.4......登登登凳，係酥炸黃金百花釀蟹鉗！呢個係一道經典粵菜，小時候經常會喺喜慶嘅時節見到佢出場，而且因為手工工序繁複及講求真材實料的食材，這道菜就成了一道貴價菜。點解佢會係九運中搶運必食菜式呢？

因為蟹本身係屬木，而經處理炸咗之後變成木生火，加上又係橙紅色，精神奕奕脹卜卜的捧到你面前。喜慶節日當然唔少得見到橙紅色，一定要夠紅夠能量嘅顏色才能增添旺氣，而蟹鉗深層寓意是吉祥，有「橫行天下，鉗住不放」意思，又能橫行無忌即寓意着你有權有勢。它粗壯有力的二臂，一旦鉗住東西就不會輕易放開，即寓意能守住錢財大鉗在握，「錢權在握」意思。

還有一樣最重要嘅就係呢道手工菜是要「釀」的，將蟹鉗釀入蝦膠內。今年龍年因十二地支中「辰、酉」六合關係，大利菜式是釀乜、釀乜，所有醬油業及釀製業都會蓬勃及做得好，所以令佢成為搶九運好運食品或菜式之一。的而且確，要符合五行要求以及千挑萬選出來，但這個終歸是玄學，信不信由你。

食物配搭千變萬化，在這個年頭又可以吃到好吃的東西，同時又可以增添運氣，何樂而不為呢？

說到蟹鉗，具有豐富的營養價值，它所含營養成分豐富，不僅是低脂肪、高蛋白的滋補佳品，同時還富含銅、鋅、硒、鎂等多種人類所需的微量元素，對身體有很好的營養價值；特別是「鎂」這個元素。鎂也是消化、啟動肌肉、產生能量和強化「快樂激素」血清素所必需的。當你每次感到壓力時，人體中鎂的含量會逐漸減少，所以除蟹類有鎂這個成分、其他有鎂的食物，也不防適量食用以助減壓！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022,2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問