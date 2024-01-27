甄子丹唔干涉女兒創作　被嘲唔識時下舞步：其實我識少少

「宇宙最強」甄子丹、壟柯允、施匡翹和陳伊霖等人今日（27日）現身服裝品牌的開幕典禮。甄子丹自言家中長年累月累積了不少衣服，有很多都有感情，故捨不得扔棄，不過最近就打算將家中約過千件衣服拿出來捐贈給有需要的人：「可能會賣咗啲衫，再將啲錢捐出去（有冇儲存戲服？）呢十年八年先開始儲，其實我希望第一套戲開始儲，所以有啲遺憾。」表示戲服不會拿來出售，因為每一件戲服都充滿感情，它們見證着甄子丹拍戲時的辛酸和開心回憶，指不論有多大的成就，都是用時間和生命投注，所以戲服會等自己不在時交由老婆孩子們處理，甄子丹亦指家中衣服雖多，但平時外出大多都是穿著隨性，以運動服及牛仔褲為主。

講到工作，甄子丹指自己正忙於電影《誤判》的拍攝，謂希望在過年前完成拍攝工作：「不過我近年就重質不重量，慢工出細貨，好多嘢都好挑剔。」不過稱無論如何，都會在農曆新年的時候放假與家人一起度過佳節，但就暫時未有出遊計劃。

甄子丹亦提到女兒甄濟如正努力創作歌曲，笑言不會過度干涉女兒的工作，因為她會「詐型」，問到會否與女兒合作？甄子丹說：「女兒作為藝人佢有自己嘅諗法，藝術創作方面唔敢畀意見（嫌你老？）年輕人有自己嘅諗法，佢會笑我唔識依家嘅舞步，不過其實我都識少少。」又言現在很多人都在等和女兒合作，所以甄子丹這個做爸爸的都需要排隊，排到最尾。問到如果媽媽給意見，女兒也會「詐型」？甄子丹說：「佢似媽媽，又高又靚，但佢有一樣嘢似我，對工作嘅態度，追求完美。」指女兒暫時只專注音樂上的發展，沒有拍戲打算。

同場的陳伊霖透露最近拍了新歌《單戀勿語》的MV，是她在2024年第一首樂壇出道歌曲。她稱MV是少女味較重的Barbie風格，自言MV中她的衣着比較少布穿迷你短裙，所以在拍攝過程中非常凍：「拍完有少少作病，不過飲杯熱水就OK。」又謂接下來新年其間有表演，希望將會有更多工作。

講到早前疑應智越偷食對象是陳伊霖，陳伊霖承認事件對自己有一定影響：「所以我重整咗成個人，依家就出番嚟。」謂緋聞一出，就收到外界的輿論和網絡上的批評聲音，需要時間消化：「有啲攻擊我本人，未了解成件事就攻擊我嘅外表，話一睇我個樣就知係綠茶嗰啲，不過其實都唔係真係影響咗我好多，都係食個飯就可以重新出發。」表示為避免同類事件發生，會與所有異性保持1.5米距離包括同性。問到現在與應智越仍有聯絡？陳伊霖說：「冇啦，大家都好小心，經過嗰件事之後都冇再聯絡對方（做朋友？）咁朋友關係冇見一排就冇㗎啦（放棄咗佢？）唔係我可以點。」