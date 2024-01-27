張繼聰謝票等收利是　晒愛的宣言冧老婆

藝人張繼聰（阿聰）和羅蘭今日（27日）現身旺角為電影《飯戲攻心2》宣傳，與途人大玩急口令遊戲贏取鮑魚，吸引不少途人圍觀。阿聰表示與劇組演員分開幾個小隊四處宣傳之後會再合體，笑言今日冇胡楓，可以獨攬羅蘭，羅蘭表示宣傳不感辛苦，開心有阿聰陪伴，表示會跟着後生走，她讚年輕演員都很好。

阿聰指與王菀之第一次拍劇《老表，你好嘢！》就是同羅蘭合作，十幾年後自己已變了中年，但羅蘭依然無變，在演藝䇄立不倒，仍然受到不同年紀的觀眾的敬愛，十分難得。指在新戲中，羅蘭與王菀之有場婆孫戲十分感動，自己看預告片和聽主題曲時已經感動到眼濕濕。

阿聰打算與仔女入場看戲，指年三十預訂有鮑魚送，謝票場更有機會收利是，笑言最大封1千蚊，十分和味，也呼籲觀眾都可以派利是給他。他表示最期待同老婆謝安琪拍拖睇，並即場發表愛的宣言：「呢套戲係講婚姻，白頭到老，永結同心，人愈大覺得永結同心好重要，好希望老婆去睇。」直言對老婆的愛是要表白的，笑言講完也起雞皮。新年會在港宣傳，己準備6位數利是，有機會也想到羅蘭家拜年。

提到昨晚他帶了仔女去睇MIRROR演唱會，讚12子都好努力，有進步，承受壓力不容易。6歲的張靖 （Kakaball）視Anson Lo為偶像，指囡囡睇得好開心，其實私下女兒都有見過Edan和Anson Lo。