Twins開騷︱阿嬌農曆生日萬人合唱賀壽　爆喊感謝歌迷

組合Twins共14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》昨晚（27日）舉行第5場，適逢鍾欣潼（阿嬌）農曆生日，於場內再次有萬人大合唱生日歌為壽星女祝賀，有歌迷更扮成禮物祝阿嬌生日快樂，嚇得伊人表示：「你唔係送你畀我呀？我唔要得唔得呀？我唔知擺喺邊…我唔識點養你…」引來現場觀眾笑不停。

及後二人演繹《相愛22年》時，阿Sa直言想像不到她們共同走過如此長時間：「多年，有好多人可能會話，Twins好好彩，其實我哋條路一啲都唔平坦，一開始係好純綷嘅快樂，過咗幾年，就開始唔係好識笑。」阿嬌亦表示：「 我仲難啲，我記得一開始，Mani不停叫我笑，我真係好辛苦，到慢慢開始好多人支持我，覺得被人重視先識笑容多咗，同你一齊又開心，打開咗自己 。」阿Sa直言細細個入行，甚麼都不憧，慢慢便感受到很多人情冷暖，故開始懂得思考：「慢慢有幾年，真係好似笑少咗，但好慶幸我哋真係好努力到走過咗呢啲階段。」接着兩人走向對方相擁，沒料卻不慎撞向對方臉上，令她們忍不住大笑。

而兩人亦不忘向歌迷道謝：「當然有一個元素係好重要，就係你哋！如果唔係你哋呢22年，一路係我哋背後支撐我哋，我哋真係唔會行咁多，多謝你哋咁多年來嘅包容，多謝你地嘅愛。」阿Sa更哽咽表示：「多謝你哋所有人，係我哋最唔好時候嘅鼓勵。」起歌後，二人也是喊着唱，阿嬌更哭到缺堤，淚流滿面， 而阿Sa則強忍淚水，現場不少歌迷也跟住邊唱邊喊，場面感人。至於Twins昨晚為阿嬌生日特別讓觀眾點歌，並向現場觀眾借手機睇歌詞，沒料阿Sa借來的手機卻突然響起，笑爆全場。