孫慧雪客串飾演老闆娘　見譚旻萱大讚靚女

女星孫慧雪(雪雪)半年前誕下第二胎，當時坐完月首日便為葉念琛執導的電影《不是你不愛你》開工，今次是她參與葉導的第8個作品： 「我拍過葉導演電影《失戀日》、《我要發達》、《我的情敵女婿》、《我的筍盤男友》、《阿索的故事》、《致命24小時》，同埋電視劇《美麗戰場》。今次係我生完第二胎產後復出嘅第一個工作，上次生完BB之後，坐完月嘅第一日，都係拍葉導演電影，多謝佢咁賞識我。」

片中飾演餐廳老闆娘的她，於導演簡單解說幾句後便埋位，過程間都是一take收貨，而女主角譚旻萱(Mandy)亦拍攝順利，還與雪雪有說有笑，非常合拍，雪雪受訪時表示雙方雖然第一次見面，但她早已追蹤其社交網，更多次在葉導面前讚她靚女：「今日嚟演出餐廳老闆娘角色，Mandy嚟應徵做侍應，我梗係請佢啦，咁靚女，一定會有好多客人嚟幫襯。其實未拍呢套戲之前，我Follow咗Mandy個社交網好耐，我仲經常同葉念琛導演講『Mandy超靚』！」更指見到Mandy真人便感覺對方與想像相差甚遠：「我幻想佢係好嬌嗲嗰種女神，認識後發現佢非常爽朗，係豪邁爽朗型，同佢傾偈會笑唔停，真人更加可愛。」此外，拍攝當日，曾參與葉導《失戀日》的麥明詩驚喜到場探班兼敍舊。至於昨日葉導就突擊到戲院謝票，與觀眾分享拍攝趣事及玩遊戲派禮物。