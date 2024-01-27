銀河智能配件　換殼即轉屏咁神奇？

Samsung全新旗艦手機Galaxy S24系列將於1月31日公開發售，廠方同步推出多款專用配件，例如卡夾式感應保護殼設有觸控小屏幕，可操作音樂播放或接聽電話；透明多功能保護殼附有可調校多角度立架，方便直立或橫向固定電話；防刮保護殼通過MIL-STD-810H軍事防跌測試，提供極致保護；而智能主題保護殼則附有1個邊框和1張內容卡，插入內容卡便可更改屏幕畫面，讓用戶隨時換款！

現時主題卡提供多個款式，部分與其他品牌和藝術家聯乘合作，包括迪士尼、Joguman、漫威復仇者聯盟，以及藝術家Steven Wilson、Yeye Weller和Ricardo Cavolo等等。而由即日起選購Galaxy S24系列，即可以半價換購各款智能主題卡。

同場加映︰應節機殼

提到手機配件，CASETiFY最近推出多款新春配件，當中包括「紅噹噹」的防摔矽膠保The Red Case，以及印上獨特龍年及賀年印花的手機殼，過年使用夠晒應節！此外，品牌聯同人氣藝術家@juujuu.official設計了「龍躍飛騰」利是封禮盒，一盒共有10封，金、銀及銅級會員即日起選購任何電子配件即可獲贈。