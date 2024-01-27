吳若希靠陰險女人成功入屋　恨接着制服打女角色

無綫劇《旁觀者》剛播映完畢，劇中飾演奸角練采文的吳若希（Jinny）於社交網發文分享心聲，她寫到：「呢幾日收到好多訊息，話睇完《旁觀者》，覺得驚咗吳若希，太好啦！可以令到大家有驚嘅感覺，本人表示非常安樂。」她坦言因為面形較圓的關係，局限了監製對她的角色分配：「搵我拍嘢嘅監製都唔會畀我做嚴肅嘅角色，所以當我知道可以做一個咁特別嘅角色，特登做咗好多運動，令到塊面可以瘦啲，感覺骷髏骨頭啲～邪惡啲～！！！！重點係，真係要多謝監製嘅信任！」她透露下一個目標是希望能演一個非常英勇及穿制服的角色：「希望有監製可以賞識啦！希望我嘅圓面唔好累事啦！」粉絲們則留言認同她在《旁觀者》中的演技進步了不少：「下次見到吳若希手震腳震點算？」、「咩角色都難你唔到，繼續加油做唔同角色，做女一！」、「我睇緊時都覺得心寒！」、「完全無諗過你可以演繹呢個角色，好正，全劇MVP！」亦有粉絲搞笑留言：「想做保安？！麻煩監製搵佢做保安阿姐！」、「制服誘惑都玩埋，我第一個賞嘗啊！」Jinny即反問對方是否「想食」她？該粉絲即解釋是想「欣賞」，只不過手快快打錯字了。