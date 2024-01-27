炎明熹「示愛」舊聞被擺上枱　親自用8個字回應

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）為內地音樂真人騷《聲生不息．家年華》任飛行嘉賓，分別與郁可唯、魏如萱及譚維維合唱，表演完畢接受主持何炅訪問，他大爆郁可唯、譚維維在後台跟Gigi學廣東話，郁可唯更以半鹹淡廣東話說︰「老師『交』（教）得好好呀，高手、高手。」。而何炅更調侃同場的韓紅唱《眉飛色舞》時動作很帥，韓紅搞笑回應︰「已經來不及學舞，不像她們能歌善舞，而且也不敢跟她們站在一起，這不是『五朵金花』，完全是『金花女子籃球隊』，太高了，不想跟她們站在一起。新來的朋友（Gigi、魏如萱）很難管理。」一番棟篤笑言論引來全場笑不停，難得Gigi仍展現一副零殺傷力表情，非常可愛。

至於節目開始前有段小插曲，事緣Gigi於2021年參加《聲夢傳奇》真人騷時，曾向導師李克勤表示想要周深的電話號碼，然後跟對方說「我愛你」，如今Gigi被翻舊帳成為被開玩笑對象，譚維維向Gigi介紹周深時忽然說︰「到這裏我必須要問，Gigi不是要周深電話嗎？」嚇到Gigi連說8聲「不是」，身體更慢慢向後退打算離開，此時汪蘇瀧卻加入戰團，抵死的邊行邊說︰「我告訴你，1384...」場面搞笑。