福岡南　1億日圓女主播

近幾年好多觀眾都唔再睇電視，轉而上網睇戲或睇影片，亦可以欣賞多如繁星嘅直播主做節目，實在令人眼界大開。而喺日本寫真界亦有一位索爆女主播，佢就係曾經擁有「日本一直播主」稱號嘅福岡南喇！

纖巧弱質

日本AV界有位知名嘅小惡魔系女優叫做小島南，樣子可愛，身材小巧卻又上圍豐滿，相當惹人喜愛。而喺寫真界亦有另一位南妹同佢一樣細細粒，但係就身材惹火，呢位就係今日同大家見面嘅福岡南喇！

佢今年雖然已經28歲，不過個樣仲係咁青春嫩口，可愛之餘，亦帶幾分弱質纖纖嘅柔情韻味，見到就想將佢一擁入懷好好撫慰一番呀！然而，如果有朝一日真係可以攬到南妹，咁就要攬得緊少少喇，因為阿妹身材相當纖瘦，而且肌膚又白又滑，唔捉實就好容易畀佢滑走，當然係講笑喇！南妹個身雖然係單薄，不過上圍亦有料到，一對E奶可以話夠晒睇頭，為呢副纖巧胴體大大增添火辣感覺。

勇於挑戰

福岡南出生於日本廣島，畢業於東京理科大學之後，就喺因緣際會之下投身寫真界。之不過，因為受到疫情影響，2020年開始工作量急轉直下，曾經有一段時間要靠男朋友供養，但係後來同男友因為長時間相處，兩人出現唔少摩擦，最終分手收場。冇咗個米飯班主，南妹惟有自力更生，決定轉攻網絡界，實行轉行做直播主搵食。

佢嘅直播節目吸引到好多粉絲支持，更加令佢憑直播賺取多達1億日圓收入，後來更加喺「Pococha頂級排名冠軍戰」當中，擊敗其他直播主而取得冠軍，獲封為「日本一直播主」稱號，認真威水！之後，南妹就話自己鍾意面對挑戰，所以征服完直播主界別之後，就轉戰到電視界同寫真界，繼而繼續爭取榮譽。

Profile

年齡：28歲

身高：5呎

三圍：33E-23-33

喺福岡南嘅社交網當中，除咗可以睇到唔少南妹嘅寫真照，亦可以留意到佢近期去到邊個電視節目演出，想緊貼其工作動態嘅話，就要多啲Click入去睇喇！