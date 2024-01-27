鍾柔美詹天文到新西蘭探姚焯菲　譚俊彥做探訪感觸良多

「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)和詹天文（Windy)今日現身《慈善星輝仁濟夜》，Yumi會獻唱新歌《下一個暑假》，走抒情歌路線，希望讓觀眾看到自己另一面，未來會作多方面發展。早前在無綫《萬千星輝頒獎典禮》拿下「最具潛質新人」獎，唯大熱的姚焯菲（Chantel)則捧蛋，令「小菲象」（Chantel粉絲暱稱）戥偶像不值，Yumi表示自己攞獎大家都戥她開心，「嗰日慶功Chantel和JW都有來，大家都好開心，冇唔開心，大家都付出好多努力。」Chantel已返回新西蘭繼續學業，兩人大感不捨，有意DSE考試後齊齊飛新西蘭探望順道當畢業旅行。

提到2人是今年同屆DSE考生，日前已收到Mock Exam成績，Windy表示超乎意料的好，數學科進步明顯，由不合格補底後變合格，有信心音樂和中文拿到更好成績。Yumi同樣考得不錯，數學日日操練後，已追上進度，但重申拿5**不易，並澄清從沒有自稱是學霸，「我唔係狀元，或者學霸，成績靠努力，唔好再叫我學霸，學校有好成績，全港咁多好學校。（學霸令你有壓力？）冇壓力，會做好自己。」雖然是應屆考生，但並非「對手」，大家選修科不同，所以不會一起溫書，不過也會互相交流試題。Windy覺得讀書是天分，指校內一對孖生兄弟不用死讀書己拿到好成績。Yumi表示2月開始會減少工作量，全日的工作不會接，但排舞覺得可以，視為溫書後的正常放鬆活動。Windy亦表示己推掉不少工作專心溫書。

同場，剛從馬來西亞登台返港的藝人譚俊彥(Shaun)，表示日前參與慈善探訪，對其中一個父親失去至親的個案，有很大感觸，希望以後能運用自己的知名度，幫助更多社會上需要幫忙的人，亦提醒自己要珍惜健康和身邊人，他說：「每年頒獎禮都見到好多台前幕後的人就咁走咗，希望盡少少綿力令大家關注多啲，今年重心會拍多啲劇，想拍多啲貼地題材，就可以多落區幫助更多。」他覺得公司很關心社會，為基層做了很多善事。

提到在馬國看到家家戶戶都好重視過年氣氛，感染到自己也得掛念家人，今年會留港過年，抽多點時間陪伴父母：「我個女開始牙尖嘴利，暫時都好黐我，想帶小朋友同父母拜年，陪父母打吓麻雀，希望囡囡可以感受吓團年氣氛。」