周吉佩冇留意曹敏寶緋聞　自爆與顏志恒最親密

《中年好聲音》歌手曹敏寶和梁浩銓近日爆出緋聞，今晚一班《中》歌手包括周吉佩（吉吉）、顏志恒、羅啟豪、丁文俊和魏嘉信出席《慈善星輝仁濟夜》，吉吉和顏志恒表示今日看到報道才知，但對事件不清楚，也沒有八卦，問有否見過敏寶與梁浩銓有親密行為，吉吉表示在比賽中與曹敏寶、丁文俊、顏志恒和魏嘉信組成《燕尾蝶》，笑指自己跟顏志恒最親密。顏志恒笑亦稱向來把敏寶視為男人看待，當時只專注比賽，沒有理會其他。

問到他們各自的另一半會否因此緊張起來？他們再開玩笑說結婚開始太太已經緊張，吉吉稱：「太太好明白，最緊要交代行蹤，我同太太想法好一致，都係為咗小朋友，所以心無雜念。（畀晒錢老婆？）一直都畀晒。」顏志恒表示與太太結婚多年雙方互有信心，毋須多做其他事令太太安心。

吉吉稱與梁浩銓是同屆校友兼波友，相識逾8年，但少談私事，故不清楚太太懷孕兼離家出走一事：「我哋未去到太Close，會講心事，我同顏志恒就會。」而顏志恒亦指平日較收埋自己及少說話。至於梁浩銓手臂上疑似是曹敏寶英文名縮寫的「MC」紋身，兩人齊表示平日經常穿長袖衫，從未見過。