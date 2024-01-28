【是日通勝】

農曆十二月十八

癸卯年 乙丑月 辛卯日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、出行、開市

忌：合醬、穿井、開倉

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：43、12、01

幸運顏色：藍色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：接連獲幸運之神眷顧，該做些感興趣的事。

金牛座：各方面運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

雙子座：財運平平，投資要審慎，太急躁容易受騙。

巨蟹座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

獅子座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

處女座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

天秤座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

天蠍座：積善之家必有餘興，多做好事就毋懼噩運。

人馬座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

山羊座：趁公餘時間四處閒逛，可為你帶來好心情。

水瓶座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

雙魚座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）雞 遇小人

鼠：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

牛：耐性不足，容易發火，健康受到拖累。

虎：心情差，思緒亂，易把簡單問題複雜化。

兔：投資忌輕舉妄動，做風險評估有幫助。

龍：心浮氣躁，若不控制脾氣，勢必闖禍。

蛇：健康一般，留意精神狀況，好好休息。

馬：財運下滑，太輕易信人，易招致損失。

羊：各方面運勢都不理想，幸有貴人幫忙。

猴：主動關懷另一半，感情關係將更穩固。

雞：是日沖煞，身邊多小人，行事要謹慎。

狗：財運稍遜，花錢如流水，易入不敷支。

豬：精神差，需改善作息習慣，避免熬夜。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

想發財，最好與哪些面相特徵的人合作？

古語有云：「天時不如地利，地利不如人和。」一談到合作，最為忌諱的是互相猜忌，打自己的小算盤，這種合作關係肯定不會長久。換言之，想有效增加自己的財富，選擇合適的合作夥伴是非常重要，哪些面相特徵的合作夥伴能在求財路上助你一臂之力？

1.眼睛明亮、眼神平和

眼是判斷一個人的個性、心思、禍福的方法之一，觀眼之好壞，可知一人的吉凶善惡。眼睛明亮、眼神平和、眼珠黑多於白的人，一般待人真誠，沒有心機，與人相處也不會耍計謀，更沒有貪欲，不會為了蠅頭小利而置朋友不顧。與這類人合作，將會成為你事業上的好幫手。

2.鼻子直且不太高、鼻頭圓潤

鼻頭通常代表財運，被稱為「準頭」，屬於面相上的財帛宮。鼻頭圓潤飽滿、堅挺不外露是比較好的財帛宮。其次，鼻頭圓潤飽滿堅挺的人，一般為人厚道，胸懷坦蕩、心地善良，這類人對朋友忠心，不會為利益而出賣朋友。

3.嘴方有棱、色澤方紅

口要以端正方潤有棱為好，唇厚色紅，口角朝上為上乘，嘴唇與嘴角開時大，閉時小，說明出納官良好，有此類面相特徵的人，謙虛真誠，不會在外人面前隨便說朋友的壞話。合作的時候選嘴方有棱、色澤方紅的人，求財路上多能順風順水。