新片《特工亞皆老》點解關天后Taylor Swift同佢愛貓事？

英國導演馬修域漢（Matthew Vaughn）憑電影《勁揪俠》（Kick-Ass）與《皇家特工》（Kingsman）系列打響名堂，新作《特工亞皆老》（Argylle）延續瘋狂玩嘢與凌厲動作風格，令影迷備受期待。劇情講述白麗絲達拉斯侯活（Bryce Dallas Howard）飾演性格內向的間諜小說家Elly Conway，筆下的特工亞皆老智勇雙全，而戲中戲由「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）上陣。不過Elly卻因為有將故事化成現實的奇怪能力，引來真正間諜組織追殺，幸好被森洛威（Sam Rockwell）飾演的特工及時救回一命。

電影宣傳指Elly Conway真有其人，是個新人作家，她的第一本小說正是電影的基礎。不過Elly身份神秘，只有寥寥可數的社交網站資料，傳媒亦無法接觸到她。不少人化身網絡神探，推測Elly是美國天后Taylor Swift的化名！雖然導演馬修受訪時否認傳聞，但他指新片中搶鏡的蘇格蘭摺耳貓明星，的確與Taylor愛貓有關。

原來馬修女兒看過Taylor愛貓紀錄片《Miss Americana》後養了同款的貓，本來《特工亞皆老》有另一隻貓演員，但牠表現不佳要「換角」，馬修於是回家問女兒借貓拍攝：「我諗個女唔知道我係要借佢隻貓3個月。件事好怪，因為隻貓每朝都同我一齊返工，又住喺我休息車入面。但佢好乖，亦都好似好享受演戲。佢係天生嘅演員，一隻星二代貓。」