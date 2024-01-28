東方日報C2：張藝謀踩過界　趙麗穎爭做《主角》

內地名導張藝謀將首次執導大型電視劇《主角》，該劇為「大女主」劇集，不少女星爭崩頭，有指趙麗穎、周迅、楊紫等都對此劇虎視眈眈，希望成為首位「劇界謀女郎」，男主角則屬意易烊千璽，已6年沒拍劇集的他，為張導重返視壇！

電影名導王家衛早前殺入內地視壇拍攝劇集《繁花》回響極大，早前曾公布會監製網劇《英雄聯盟》的內地名導張藝謀，亦被指有意籌拍大型電視劇《主角》，並且親自執導，該劇與《繁花》一樣都是央視重點推介劇集之一，故此消息一出，備受注目。

能夠令電影名導跳入視壇，劇本當然是重要一環，該劇改編自曾獲茅盾文學獎的作品，主線圍繞秦腔（戲曲曲種）名伶憶秦娥的人生高低起跌，與舞台相伴一生的故事，張藝謀看完作品後，非常喜歡，更第一時間聯絡原著作者，確保劇本版權沒有問題，便立即開始籌拍。

欽點易烊千璽做男一

劇集屬「大女主」劇集，再加上張藝謀首次執導大型電視劇，女主角當然爭崩頭，其中趙麗穎、周迅、孫儷及楊紫都被指很適合演劇中角色「憶秦娥」，現正揀選中。至於男主角則屬意早前與張藝謀合作過電影《滿江紅》的易烊千璽，他繼2018年拍畢劇集《長安十二時辰》後，再拍劇集，明顯全因張藝謀的關係，其他演員則有實力派張嘉益及秦海璐，不少網民大呼期待。

龍年將至，張藝謀除了忙於籌備新劇，亦要為即將上映的電影《第二十條》宣傳，該片由雷佳音、趙麗穎等主演，於內地著名影視數據平台的想看度，截至昨日為止，佔據華語片第3位，首位是「賀歲福將」沈騰的《飛馳人生2》，第2位則是賈玲執導的《熱辣滾燙》。

由於賀歲檔戰況如此激烈，趙麗穎都不容怠慢，踏入一月之後，不停在社交平台為電影打Call，最搞笑是有自媒體早前以多年前舊聞「趙麗穎孕期親自去買母嬰用品」搶點擊，更一度上了熱搜，趙麗穎竟然都轉載一番，並留言「免費宣傳位，來來來＃電影第二十條」，不少網民大讚她有量度、夠幽默！而今次她如此落力宣傳，全因她在戲中演的聾啞母親角色獲得不少好評，尤其苦練的手語，獲讚純熟精準，難怪她希望票房大賣，等多些觀眾可以看到她的演出。

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