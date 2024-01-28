李龍基未婚妻涉學歷造假　美國飛行學校親證無入讀紀錄

藝人李龍基未婚妻王青霞（Chris）近日是非纏身，被指畫作、學歷造假等，又捲入出軌疑雲，不過李龍基懶理風波，照樣與Chris一同出席友人飯局，力證2人感情不受影響。不過今日（28日）再有消息指Chris聲稱曾就讀的美國飛行學校Pacific States Aviation，明確表示數據庫並無她就讀的任何紀錄，Chris早前網晒有關證書上簽署的導師Rashid Yahya，更親自表明對Chris沒有印象，或考慮採取法律行動。

另外，Chris曾展示2019年度「國家科學技術進步獎」一等獎證書，獲獎項目顯示為「ARJ21噴氣支線客機工程」，但翻查資料得獎人並沒有「王青霞」，而該項目的主要完成人兼得獎者田劍波，亦稱不認識Chris。與此同時，Chris曾自稱在2017年完成北京航空航天大學EMBA課程，但該大學經濟管理學院的教職員則表示2016/17年度的EMBA課程已停止招生，最後一屆課程是在2015年開學，教職員更指對Chris並無印象，但由於北航現時正值寒假，故要到2月才能正式核實其身份。