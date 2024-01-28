【心理測驗】測測你適合的朋友類型

是否覺得有些人即便剛認識不久，但相處起來就是很舒服，不需要遷就對方，只需要做自己就好。但和某些人就是怎麽都不合拍，想知道你適合和哪種類型的人做朋友嗎？今天介紹的心理測試，只需憑直覺選出教室裏最喜歡的座位，就可以測出最適合你的朋友類型，快來試試吧！

【問題】請選出你最想坐的位置？

【答案分析】

A.適合你的朋友類型：甚麽都懂的顧問型

你為人比較嚴肅而直率，溝通方面你可能比較拘謹。你最好的朋友是那些直覺敏銳的人，不用你多説，他們就能理解你。只有在適當的時候才會明確表達自己意見的朋友，才會成為你發自內心尊敬的朋友。

B.適合你的朋友類型：活潑可愛的外放型

你是一個善於調節氣氛、喜歡熱鬧的人，因此你更適合和你同類型的人交往，當你們兩個人在一起時，協同作用互讓你們的樂趣倍增，你更會產生一種能量，讓周圍的人都參與進來，你的影響力足以來改變整個場所的氣氛。

C.適合你的朋友類型：崇拜你的狗狗型

你本人是希望照顧所有人的領導者類型，因此最適合你的朋友類型就是可愛、天真，像小狗一樣跟在你身邊的類型。這是一段可以相互依賴的友誼，讓彼此都感到舒服，你們可能會無時無刻都在想著對方，不希望分開。

D.適合你的朋友類型：溫柔的前輩型

你很調皮，不喜歡集體生活。但有時候你又覺得一個人很孤獨，對你來説，最好的朋友就是像前輩那樣溫柔地責備你、教導你的人。不知道為什麽，在這樣的人面前，你可以坦誠相待，似乎很容易向他們敞開心扉。