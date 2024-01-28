【營事檔案】電飯煲台式滷味

台式滷味受歡迎的程度之高，是令不少香港人都會買回來香港，作為手信之一。台式滷味通常包括各種肉類、豆製品、蔬菜等食材例如豆腐、甜不辣、海帶、滷蛋、雞翼、鴨腳、鴨舌等，這些食材會被放入一鍋充滿香料和調味料的滷水中煮熟。而在家中就可以使用電飯煲來讓滷水的香氣和味道充分滲透到食材中。

豆乾高蛋白質

豆乾是豆製品中的一種，由大豆製成，富含植物性蛋白質和鈣質。100克豆乾大約含有17克蛋白質和150毫克鈣。對於素食人士，豆製品是攝取蛋白質的其中一個重要來源。除了滷水以外，豆乾更可以切片與西芹、韮菜等同炒，都是一道不錯的小菜。

維生素A過多皮膚會黃

紅蘿蔔是維生素A的來源之一，當中的β-胡蘿蔔素會在身體轉化成維生素A，這是一種強大的抗氧化劑，對視力和免疫系統功能都非常重要。雖然通過食物攝入過量的維生素A較為罕見，但長期大量食用富含β-胡蘿蔔素的食物可能導致皮膚較黃。

電飯煲台式滷味

材料：

豆乾 2件

雞蛋 2隻

雞下髀 1隻

紅蘿蔔 2條

調味料：

蒜頭 5瓣

八角 幾粒

花椒 幾粒

豉油 70毫升

米酒 70毫升

水 300毫升

做法：

1) 紅蘿蔔去皮滾刀切件、豆乾一開四備用

2) 雞下髀去皮、雞蛋烚熟去殼

3) 將所有食材及調味料放入按電飯煲煮飯鍵

4) 以保溫模式焗1小時以上，完成

温巧晴(Amy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食物及營養學理學士 (英國歐斯特大學)。熱愛烹飪，擅長配搭不同食材，設計成營養豐富又美味的食譜，幫助都市人輕鬆實踐健康飲食。