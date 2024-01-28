驚動白宮　社交網站禁搜Taylor Swift名字圖阻AI咸相傳播

美國天后Taylor Swift人紅是非多，日前有網友以人工智能（AI）製作她在美式足球員男友Travis Kelce賽事中進行的性愛虛假照片，透過社交網站廣為流傳，散佈者的帖子在17小時後被社交網站刪除，當時已有4,500萬點擊率，而照片亦繼續在其他戶口分享。知情者透露Taylor大感震怒，考慮採取法律行動。社交網站昨日（27日）起禁止搜尋Taylor Swift的名字，顯示「帖子現在無法載入，請再嘗試。」在另一社交網站，假如輸入「Taylor Swift AI」，更會顯示警告：「你所輸入的詞語可能與危險組織與人物有關，在這不被允許。」社交網站官方發出聲明，指目前正密切注視事件，確保違規會立即被處理，刪除該內容。

白宮公關秘書Karine Jean-Pierre前日（26日）於記者會被問到Taylor AI咸相事件時，指事件「令人擔憂」：「國會當然應該立法，這是應付部份這些問題的方法。」她又表示：「社交網站對維持自己規矩有重要責任，阻止這些材料流通。我們知道執法不力，對女人與女孩影響特別大，很遺憾地，她們很大程度上是網上滋擾與欺凌的目標。」