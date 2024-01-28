小S自爆婚姻不和　剝光豬老公眼尾都唔梢

自從去年年底，台灣女星徐熙娣（小S）老公許雅鈞，被爆出同中信啦啦隊女神陳波波齊齊夜蒲嘅緋聞後，2人婚姻狀況備受外界關注。而日前，小S更喺節目上坦言自己對老公已不具性吸引力外，更分享有次自己剝光豬問老公：「Baby，你是不是真的很不愛我了？」雖然嚇到老公連忙否認，不過就眼尾都冇梢佢一眼。

日前，小S喺節目分享同老公嘅感情已經大不如前，並表示屋企廁所雖然係乾濕分離設計，不過剩係隔住塊玻璃，而有次當老公上緊廁所時，小S正喺隔籬沖涼，忍唔住偷偷關注老公會唔會偷睇佢沖涼，點知老公全程低頭認真玩手機，令佢忍唔住沖完涼後問老公，係咪已經唔再愛自己外，仲追問老公係咪就算自己全裸，老公都唔會𥄫佢一眼，嚇到對方即刻解釋道：「很性感！」不事實就係連眼尾都冇梢一眼，愈講愈傷心嘅小S仲忍唔住問現場嘉賓：「是不是很可惡？」更強調以前喺屋企時，自己冇着內衣，畀老公發現自己激凸後，就會被對方要求返房換一件衫，如今竟然將佢當空氣，剩係Care女兒喺屋企嘅穿着打扮。

另外，節目上講到老公許雅鈞同啦啦隊女神陳波波聚會一事，小S表示有次老公要出門前，自己特登坐上老公大髀，但係就畀老公厭棄、自稱感冒，小S表示冇所謂，但老公就堅持表示驚傳染感冒畀佢，更借朋友等緊佢過橋，快速逃離現場，令小S大感挫折。