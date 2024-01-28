冬日人氣水果　車厘子VS柑橘　搶住登場

臨近過年的這個季節，也是不少優質水果的季節，無論自用或送禮皆宜，猶如紅寶石的車厘子與有「金」寓意的柑均是合適之選。請來水果達人解構來自3大產地的車厘子，還有近來大熱的日韓柑橘，祝福大家「紅」運當頭、密密搵到「金」!

紅卜卜香甜多汁車厘子

澳洲車厘子高質素可以說舉世知名，西環老字號果欄負責人李錦榮先生（Edward）指由現時至2月中，正是澳洲塔斯馬尼亞車厘子當造的季節。地處澳洲東南，氣候溫差大，非常適合車厘子生長，品質亦最佳。每款車厘子驟眼看起來差不多，但原來按當造期，會有不同的品種，如12月就有港人熟悉的Stella和Sylvia，1至2月就會有Lapin、Sweet Georgia和Sweetheart。

Edward指就算是相同品種，不同牌子因應農場地理位置，果實的口感和味道亦略有不同。有金袋鼠之稱的Reid Fruits歷史最為悠久，出產的Lapin數量穩定，果實呈心形，外皮深紅色，飽滿多汁、甜美而脆口。至於Sweet Georgia則酸甜度適中，富有果香。與Reid Fruits同廠但走高級路線的Lipzz，挑選車厘子更嚴格，同樣是Lapin品種，它的外皮要求更光滑亮麗，果椗要更綠、質感更脆，兩者價錢相差約$100至$200。為人熟悉的43C South，位於塔斯馬尼亞更南的地方，因應天氣變化，車厘子供應期可到2月尾，現時推出的Sweetheart，甜中帶酸，飽滿爽脆。

新西蘭車厘子和澳洲相比，平均體形較小，近期當造的Sweetheart，味道香甜，供應期到2月。想價錢實惠親民一點，可選擇智利出品，相比澳洲和新西蘭的車厘子主要以空運送到港，而智利則選用船運，故要在車厘子未完熟前採收，因此果實外皮較淺色，質感軟腍，每年12月至第二年4月都有供應。

柑橘日韓選擇多

和「金」同音的柑，由於意頭好，在新春前後相當受歡迎。油麻地一個果欄負責人Kayson就為大家推介來自日本和歌山縣田村蜜柑，這款溫室蜜柑供應至3月，皮薄香甜，無核無渣，食用亦方便。另一款佐賀橙柑，是橙和柑的混合品種，有齊兩款水果的優點，果汁豐富而有柑香。細細粒的鹿兒島柑桔，連皮都可以食用，皮脆肉腍，味道偏甜，小朋友都食到。至於Edward推介的是長崎夢之香，別看每粒個子小小，但皮薄墜手，多汁甜度高。

日本以外，Edward指韓國濟州島的柑亦極富人氣，外皮帶橙紅的紅香，由現時到3月當造，皮薄多汁，果汁的味道介乎橙和柑之間。另一款不知火柑，品種來自日本，後來在濟州島種植，最特別的地方是果實頂端凸出，果皮厚但容易去皮，果肉甜美富果汁，質感細膩。

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