林鈺洧羨慕郭柏妍多劇拍　滑雪跌傷隨時要做手術

藝人馬德鐘、前港姐林鈺洧（Denice）與郭柏妍（Rosita），今日（28日）現身沙田馬場為慈善活動擔任嘉賓。同是港姐出身的Denice與Rosita，笑言偏財運較少，二人於投注上都自認「明燈」，Rosita笑指運氣或全都用在參選港姐上，她亦感恩入行後公司不斷給予機會，能接拍多部劇集，感謝過程中獲很多人提點。Denice則表示很羨慕Rosita多劇拍，雖然暫時未獲安排工作，亦趁機學唱歌和胎拳道自我增值，但因早前滑雪弄傷右腳半月板，故需要停學跆拳道：「當時有啲唔舒服，睇咗醫生食咗藥有啲頭暈，但去到唔滑雪好浪費，結果就唔小心跌傷。（依家情況點？）醫生話唔會自行修復，可能要做手術，但我好驚要全身麻醉。」她表示現時每日早睡早起、飲食健康，加上做合適的運動，望能強化肌肉輔助，但最終是否需要開刀仍要看醫生決定。

而馬德鐘表示一向身體力行支持慈善活動，太太張筱蘭亦有一同出席。談到剛碩士畢業的囝囝馬在驤，他表示未知囝囝想繼續升學還是就業，不論有何選擇都會支持：「年輕人有自己路向選擇，嘗試唔同嘅嘢。（囝囝感情穩定想唔想快啲抱孫？）又有咁諗喎，搵唔搵定我都唔清楚，哈哈！」問到難得入場會否試試運氣？他笑言自己沒有抽獎運：「人生最有運係攞視帝。（視帝係靠你自己努力！）努力都唔一定有㗎，都要配合天時、地利、人和。」他表示農曆年期間會到馬來西亞登台，直言作為藝人不介意節日工作，如出埠工作會順道旅遊，到處走走欣賞當地景色。