呂珊為個唱綵排　預告神秘嘉賓驚喜現身

歌手呂珊闊別多年再度在香港開騷，將於本月30日及31日假伊利沙伯體育館舉行一連兩場《珍音樂呂珊演唱會》。她今日（28日）現身土瓜灣為演唱會綵排，透露屆時會像以往一樣，演唱自己的歌之餘，亦會演唱內地爆紅流行曲、著名劇歌及經典金曲，如徐小鳳的《隨想曲》和梅艷芳的《蔓珠莎華》等。

至於粵曲環節更會加碼向觀眾送驚喜：「今次我請咗位特別嘉賓，就係粵劇名伶龍貫天（旭哥），佢係第一次做時代曲嘅演唱會嘉賓，其實旭哥唱時代曲都好叻，大家可以拭目以待。」她亦透露還邀請了兩位神秘嘉賓，二人均是電視台男神：「到時會有合唱同獨唱，至於係邊兩位就要先賣關子，想保持神秘感等大家有驚喜。」

另外，今次演唱會除了起用全新班底，更請來她的童年好友兼資深音樂人徐日勤為她擔任總監，她說：「我哋識咗好耐，我剛讀小學佢已經小學畢業，雖然之前都合作過幾次，但正式合作演唱會今次係第一次。」她感謝對方為她度身訂造整個演唱會，包括編曲、編排等，又笑言對方比她更着急，不時致電追問練歌進展以及有何地方需要修改，「我自己都期待，亦好期望之後可以有更多的合作機會。」她更透露之後將會到美國、加拿大等地方繼續舉行個人演唱會。