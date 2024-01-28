本日日本：連鎖咖啡品牌九州首間分店　大玩藝術家聯乘

來自美國的咖啡連鎖咖啡品牌Blue Bottle Coffee，先後於日本東京、橫濱、京都、神戶、大阪等地開設分店，終於輪到九州！2月9日會在福岡縣福岡市開設首間分店「Blue Bottle Coffee福岡天神Cafe」，選址在擁有400多年歷史的警固神社旁，面對着熱鬧的街道和氣氛平靜的神社，您可以在感受傳統與現代交融的空間中度過輕鬆的時光。

由於座落在交叉點上，因此以「Crossing」為概念開設。店內設計由鹿兒島設計師兼建築師二俣公一操刀，利用不同素材，打造出傳統與現代融合的特色空間。店內特別推出與當地人氣麵包店「pain stock」和「奥添製Pan」合作的餐點，共有約 8 種麵包和輕食，包括可選擇肉類或沙律的Brunch Plate及4款多士。堂食的器皿或杯子均來自鹿兒島陶器品牌「ONE KILN」，品嘗咖啡之餘，不妨欣賞由職人細心打造的陶器。喜歡的話也可將杯子和碟子買回家。店內限定發售由日本藝術家KYNE設計的馬克杯及環保杯，KYNE以往常用簡單線條與藍白勾畫出個性女子的樣子，今次則以藍瓶咖啡的「藍」所繪製，另外亦有Tote bag發售，店內更會展出KYNE的畫作，去福岡旅行的話必定要朝聖一番！