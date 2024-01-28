鮮娛糧｜李若彤真容曝光　臉頰離奇凸起？

說到最美「小龍女」，要算李若彤最當之無慚了。近30年前，她初演小龍女時已美若天仙，至今57年歲，仍像不老凍齡一樣，是影壇公認的「美魔女」。

近日她現身汕頭「掃街」訪尋小店美食，結果引來網民圍觀拍攝，但從網友分享影片中所見，正吃得津津有味的李若彤，臉頰兩側竟凸起了兩條奇怪異物，即有網民懷疑她曾做過醫美，難道「小龍女」都要整形？

幸好很快有媒體找到李若彤在2020年訪問時曾透露，她在拍攝《神雕俠侶》時，便已患上怪病，她臉頰兩邊口水分泌腺堵塞，由於位置問題，開刀暢通風險太高，故只能由它在咀嚼時，像小蛇般凸出來，雖然尷尬，但也比開刀傷及神經線好，若「小龍女」破相便糟糕。

保養顏值，女神固然需要，但男神其實也不能崩壞，否則也會嚇破粉絲心靈。像現年53歲的吳奇隆，當年憑劇集《步步驚心》紅遍亞洲，2015年他跟內地女星劉詩詩結婚，近期卻屢傳婚變，令影迷非常擔心，幸好低調的他，近日終於被網民「野生捕獲」，地點更是在荒島，猜測是在拍攝野外求生節目，網民更驚喜年過半百的「四爺」，背影竟像廿多歲小子，完全不見老態，並希望他不要捱壞身子，努力保存大家心中的男神形象。