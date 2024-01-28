高鈞賢自爆有圈外合眼緣對象：好快有好消息

藝人敖嘉年、梁嘉琪、高鈞賢（Matthew）和麥詩敏等，今日（28日）為HOY TV新一季《健康關注組》節目進行拍攝。Matthew今次將會作為新主持加入節目，他自言已經好久沒有做節目主持，所以會有點緊張，又謂最近經常做一些直播帶貨工作，多推介健康產品及研究保養方法，所以有健康的形象：「我收到邀請做呢個節目係好開心，因為可以訪問到好多醫生。」稱今次節目主要負責詢問醫生有關癌症的病症，表示現在眼見身邊的大多都市人都受各種病徵困擾：「我之前身邊有個好朋友都受中風困擾，我自己亦都經常走嚟走去，所以都要多啲健康知識。」

Matthew又形容自己為養生戶，會經常飲用湯水，亦會吃各種的營養補充品。除此之外，他指自己的服裝品牌網站，當中亦會售賣各種健康類產品，認為疫情之後，大部分香港人都比較關注健康，認為健康類的產品很有潛力。

談到農曆新年，他表示將會留港過節陪伴家人，指現在多長期居住在深圳：「因為我依家喺大陸發展多啲，就好似今日咁我都係啱啱揸車喺深圳落嚟，一陣間就會返上去。」問到家人開始催婚？他笑言現在有合眼緣的對象：「係圈外人嚟，好快就會有好消息公布。」

敖嘉年梁嘉琪默契十足

另外，敖嘉年和梁嘉琪作為節目的元老級主持，敖嘉年笑言今次新加入的年輕主持，就像自己的子孫，又謂好開心可以見到以前舊公司的同事。梁嘉琪笑指與敖嘉年將不會在新一季節目中碰面：「唔知佢畀咗幾多錢監製。」指控敖嘉年是因為有新的女主持加入，所以不再與她一起合作，敖嘉年解釋說：「咁有新嘅主持加入，監製咪叫我帶一帶佢哋囉，同埋有新嘅男主持加入，陣間嘉琪就會同一個新嘅男主持一齊拍，同埋我哋夾咗咁耐，有默契。」

講到新年，敖嘉年指大年三十需要開工拍攝：「因為嚟緊要到馬來西亞拍電影，所以所有工作都放埋一齊做晒佢先。」而嘉琪則會留港過節，問到新一年會否希望有桃花？嘉琪笑言已請教師傅，屬雞的她會有咸池桃花，有利工作，不過隨後又謂對於戀愛隨緣：「依家會想有多啲工作，賺多啲錢，令到姑婆屋可以大啲先。」