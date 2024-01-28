兩億像素準旗艦　無損特寫仲識防水？

中階和旗艦級手機的界線愈來愈模糊，往往兩三千元價位就買到準旗艦功能，剛發表的小米Redmi Note 13 Pro+ 5G就有着以上特點。擁有超窄邊框6.67吋CrystalRes AMOLED屏幕，支援1.5K解像度、120Hz更新率、1,800尼特峰值亮度及Dolby Vision等影像技術，規格媲美電競手機。運算則由MediaTek Dimensity 7200-Ultra處理器配合12GB RAM負責，效能中上;大容量5,000mAh電池更支援120W HyperCharge快叉，充滿電僅需19分鐘。

作為中價機，它罕有搭載2億像素三鏡頭，相片放大依然保留細節，更方便後製。另外備有f/1.65大光圈和Tetra2 pixel像素合併技術，光線不佳也能拍攝清晰相片。影人方面，除提供美顏及虛化功能，還支援2x/4x無損變焦，可進行超遠距離特寫拍攝。其他拍法包括4K高清錄影、1,080p@120fps慢動作攝錄、魔法消除、AI虛化等等，滿足拍友需要。特別一提，此機取得IP68防塵防水認證，手濕仍能篤芒。

同場加映︰入門攝友

預算不足的話，同期定價更低的POCO C65影相都唔差！配備5,000萬像素AI三鏡頭，具有全新自動變焦環，放大和縮小更加順暢;同時附有10種電影濾鏡，輕鬆創作出電影感相片。前置800萬像素鏡頭更設有柔光環，自拍份外自然。其他配套包括6.74吋TÜV低藍光屏幕、MediaTek Helio G85八核心處理器、16GB RAM內存擴展空間及支援18W快充的5,000mAh電池。