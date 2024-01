無綫小花鄺潔楹(Judy)與拍拖5年富二代男友Ricky感情穩定,佢近日於社交網大晒着上薰衣草色性感晚裝嘅靚相,大晒事業線,相當養眼,着到咁靚十足新娘子一樣,惹嚟網民揣測佢係咪好事近,問佢係咪結婚?而佢好友糖妹(黃山怡)亦有留言話:「第一眼以為…你…係新娘。」陳茵媺都有留言恭喜對方,不過鄺潔楹就回覆糖妹話:「我諗我唔會用社交網話你知結婚嘅。」不過就依然冇直接否認婚訊。

到咗今日(28日)佢終於開估啦,佢晒咗條片寫下:「When you ask your friend to take some photos for you.(當你請你的朋友為你拍一些照片)」原來佢只係搵朋友幫佢影輯靚相咋,一場美麗嘅誤會,令唔少網民都大感失望,仲紛紛催佢快啲結婚添!