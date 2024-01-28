色情味Pizza 睇見流口水

諗起Pizza，大家係咪覺得有啲肚餓呢？但原來有啲人之所以為其流口水，未必同食有關，究竟係咩葫蘆賣咩藥？今日就為大家揭開謎底。

Pizza Style 經期曳曳

聽到Pizza Style，一般人都會諗起食，例如New York style、Sicilian style之類嘅薄餅，但如果大家知道呢個字暗藏嘅意思，未必好多人接受得到！原來「Pizza Style」可以解作「衝紅燈」，即係指喺女性月事期間進行性行為。點解未必咁多人接受到呢？其中一個原因係衞生問題，女方嘅私處好易受到感染！根據英國某女性護理及內衣品牌所進行嘅調查發現，近半受訪女士都唔會喺經期曳曳，因為好怕經血會整污糟地方。另外，31%受訪女士坦言，月事期間心情唔好，自然唔想曳曳咁話。

Spicy Dish Pizza 貼身快感

女上男下嘅騎乘體位有唔同玩法，其中背向式就有所謂進階版叫「Spicy Dish Pizza」。呢招又可簡稱為「Spicy Dish」，起手式同背向式騎乘位一樣，但男方要坐喺床邊或椅上，而女方雙腳要踩住床邊或椅邊，好處係容易調校男士兵器進入嘅角度，令活塞動作可以充分刺激到G點，而從未試過潮吹嘅女性，更有機會體驗到噴水初體驗。性學家補充，如果加埋震蛋一齊玩，感覺更加正！

《Big Sausage Pizza #8》經典之作

薄餅外賣仔搭上鹹濕妹，可以話係四仔常見劇情，更衍生「Big Sausage Pizza」呢個人氣系列，而呢套由Cinema Play Entertainment喺2006年推出嘅《Big Sausage Pizza #8》，可以話係成個系列中口碑最強之作！影片搵嚟Aspen Stevens、Gianna Michaels、Stephanie Renee等多位人氣脫星參演，當中又以Aspen Stevens嘅演出最為人注目，事關佢嘅身材弗爆，口技一流，淨係一招深喉吸啜，已令唔少四仔迷興奮無比。另外，呢套作品之所以成為經典，皆因片中傳嚟誘惑度十足嘅叫床聲，可以話係百看不厭。

同場加映：3個寂寞癡女

癡女喺薄餅店出沒，究竟會發生乜嘢事？日本AV片廠UMANAMI喺2016年推出嘅《寂寞獨居女的目標竟係薄餅屋！！》，就話畀大家知個結局可以去到幾荒唐。影片由塚田詩織領銜主演，夥拍北山早妃同七緒柚月，故事講述3位獨居癡女經常嗌薄餅，理由係想搵機會生擒薄餅店嘅外賣仔，真係好鹹濕呀！呢套AV最大嘅賣點在於塚田詩織，事關佢唔止有對40J爆乳，而且一舉手一投足都姣到爆，加埋劇情有趣，難怪喺日本獲得一致好評！