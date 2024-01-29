【是日通勝】

農曆十二月十九

癸卯年 乙丑月 壬辰日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、上午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：捕捉、結網、安葬

忌：動土、祈福、開倉

幸運方向：坐南向北

幸運數字：42、11、49

幸運顏色：深藍色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

金牛座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

雙子座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

巨蟹座：投資運平平，認清市場形勢，勿貿然落注。

獅子座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

處女座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

天秤座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

天蠍座：做人忌自私，顧及別人感受可贏得好人緣。

人馬座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

山羊座：心境平靜，多做有意義的事，運氣會提升。

水瓶座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

雙魚座：注意飲食均衡，不要偏食，以免健康受損。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）狗 有麻煩

鼠：找不到奮鬥的方向，事業發展陷困境。

牛：身體狀態平平，做運動必須注意安全。

虎：事業運上升，獲貴人賞識，漸入佳境。

兔：對工作不夠上心，有可能被上司針對。

龍：放下執着，收斂脾氣，有助改善人緣。

蛇：花錢要量入為出，切忌打腫臉充胖子。

馬：對感情缺乏信心，疑心重易觸怒伴侶。

羊：是非纏身，易被小人誣陷，凡事小心。

猴：運勢回升，但對感情事不可太過強求。

雞：想到甚麼就做甚麼，易變事業絆腳石。

狗：是日沖煞，須糾正做事馬虎的壞習慣。

豬：鋒芒畢露是大忌，行事最好低調一點。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

馬上就要過年

大年初一亦即歲首，插香祈福是理所當然，但真正踏入新一年是以立春當天計算，早一分鐘或遲一分鐘也不一樣！今年將在2月4日下午4時27分正式踏入甲辰龍年。

所謂「一年之計在於春」，不妨參考先賢累積下來的生活智慧，趁過年為自己加持，給家庭增添喜慶氣氛，讓一家人快樂迎新年。

先談貼春聯，不知從那時開始，很多人把「福」字倒貼，取其音「福到」。我的意見是第一個動作出問題，福未到，先把福倒，倒了怎會有福到臨？為甚麼大家不先想想文字的創造是前賢按生活實踐而得出，以福字為例，從「衣」字部，旁邊為一口田，即有豐衣足食、有田有地的意思，時人的想像力太豐富，但對字體的任何改動都要合情合理。按照傳統習俗，貼春聯最好在太陽下山時貼上，「福」字最理想是貼在大門上的字體要大一點，貼在屋內的要稍為細，寓意把福帶進家裏。

另外，今年家中最適合貼春聯的位置分別為北方正財位，可貼「財富大開」、「生意興隆」等揮春；西南方貴人位，可貼「家宅興隆」、「升職加薪」、「良緣早結」、「貴人扶持」等揮春；東方偏財位，可貼「股票大升」、「彩票大勝」等。順帶一提，貼春聯前要打掃乾淨，寓意除舊迎新，把家中磁場改好，迎春接福。