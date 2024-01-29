娛圈單打︱中年唱出火　玩火一定禍

《中年好聲音》造就不少「素人」名利雙收，點知原來有更爆嘅內情正在上演！話說前港姐冠軍曹敏莉胞妹曹敏寶，唔止因為參賽而人氣急升，近日甚至傳出，跟另一參賽者梁浩銓過從甚密，疑似有染。由於雙方已有家室，緋聞一出，人盡嘩然。

話說敏寶參賽以來，一直對外表現得夫妻恩愛，老公仲不時帶埋一對年幼仔女捧場，幸福家庭形象深入民心。不料有知情人士爆料，話敏寶自與梁浩銓合唱《從不喜歡孤單一個》後變得親密，現時更發展至，男方在手臂紋上敏寶英文縮寫「MC」愛的紋身，懷有身孕的梁太一怒之下離家出走，一頭家隨時散晒。

雖然兩位當事人矢口否認緋聞，梁浩銓只承認跟太太發生問題，現正分居，但就強調跟敏寶無關。唉，是耶非耶，只有當事人至知，但身為人夫，老婆正值大肚、需要老公悉心呵護之際，竟然搞到老婆腹大便便出走，絕對係唔啱。何況男方仲忽然清空社交網所有貼文，難免予人此地無銀三百両之感。

再講，男方參賽時曾經自爆，因為生意失敗而欠下巨債，被債主追上門，搞到父母將他掃地出門。即使家陣浪子回頭，父母亦早已原諒，但份人有冇問題，不禁令人疑問。

至於敏寶，性格一向熱情如火，見佢參賽期間，唔止對梁浩銓表現親暱，對住人夫冠軍周吉佩同樣沒有避忌。希望今次緋聞只係一場誤會，否則人到中年玩出火，兩頭家散晒，咁就大件事！觀眾喜歡《中年好聲音》，全因參賽者經歷夠晒勵志，若然有人亂搞男女關係，星途亦必然玩完，勿謂言之不預也！