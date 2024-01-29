范冰冰兒時舊照翻Hit掀熱議　楊冪烏身拍奶惹轟動

內地藝人范冰冰自2018年捲入「陰陽合約」逃稅風波後，畀封殺足5年嘅佢，近期事業重心逐漸轉往海外，並成功憑美貌及精湛演技，再次獲得大眾認同外，近日更因兒時舊照被翻出，掀起熱話。

出生於山東青島嘅范冰冰，15歲時就被瓊瑤賞識，隔年更因出演《還珠格格》丫鬟角色「金鎖」爆紅，而自小就踏入娛樂圈嘅佢，美貌亦隨着年紀漸長不斷上升，天仙一樣嘅絕世盛顏更多次被外界質疑整容，對此范冰冰亦多次喺社交網晒出兒時照片及影片，力證自己美貌係純天然。而近日，范冰冰曾經晒出嘅童年照又再翻Hit，只見剪齊陰嘅佢有着圓碌碌嘅迷人大眼外，少女時期嘅佢亦清秀迷人，同依家嘅容貌相差無幾，引嚟唔少網友激讚：「大美人小時候也好美！」事實上，今年初范冰冰亦喺社交網晒出同父母嚟香港跨年嘅全家福，當時一家三口嘅高顏值就已經引嚟唔少網友激讚：「全家跟吃了防腐劑一樣，抗老！」、「你怎麼這麼好看，差不多的年紀，好嫉妒你的美貌！」、「父母看起來也不像七十多歲。」

而除咗范冰冰嘅童年照被網友重新拎出嚟討論外，內地人氣女星楊冪，於2011年出演嘅驚悚電影《孤島驚魂》中，其比堅尼演出嘅造型亦被粉絲翻出，並評為「出道以來最大尺度造型。」只見將頭髮簡單紮起嘅楊冪，身穿一套粉色條紋比堅尼，雖然當年仲有少少Baby Fat，但傲人身材絲毫唔輸蝕之餘，配合返劇中企喺船邊烏身拍胸，反胃、氣喘嘅演出，更係震驚唔少網友：「身材這麼好？」、「這是真的？」、「吐得好兇呀！」、「好會藏呀！」、「炫耀資本了！」