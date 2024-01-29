廣咩｜佘詩曼死撐答啱　鄺潔楹反不懂答案

女人總是愛美，因為女人不保養，很易被人話「鞋霎霎」和「乾噌噌」呢。不知道今集兩位挑戰嘉賓，佘詩曼和鄺潔楹，又會否怕了這兩個字詞？

問：以下哪個字詞是「鞋霎霎」的正字 ？

A. 輆歰歰

B. 氦颯颯

C. 亥眨眨

佘詩曼：「我會選B（氦颯颯），因為那個颯颯，是颯颯風姿的颯，究竟是否對呢？ 也不知是否真的。」阿佘很抱歉啊，正確答案其實是A（輆歰歰）呢。佘：「哎，我還以為自己很懂，原來是A。這三個字我也不懂，你又是否真識讀？所以錯也沒相干，其實我也沒錯吧，哈哈哈。」女王大人，你說是就是吧。

至於鄺潔楹，我們就考她「干䋫䋫」是哪個廣東話口語的正字，聰明的她信心十足的說：「我覺得我一定對，答案是乾噌噌。」恭喜妳答對了！不過當她看答案「乾噌噌」時。她卻竟然話唔識讀個「噌」字，認真估她不到呢。

究竟這兩個廣東話字詞是甚麼由來？我們就交給星級主持黃宇詩，為大家詳細解釋：「廣東話『鞋霎霎』正字，原來是這樣寫『輆歰歰』；而「乾噌噌」正字，就是這樣寫『干䋫䋫』。在北宋《廣韵》中曾有提及『輆軩，不平也。』；而在《說文解字》中也曾這樣寫『歰，色立切，不滑也。』可見輆歰二字，是指不平滑的東西。」

另外在南朝梁《玉篇》中有記述「䋫，結縈也。」這個䋫字原指將繩索綁結得很結實，扭得盡乾的意思，後來就被引伸去形容一些很乾燥的物體。黃宇詩還補充：「女孩子千萬不可干䋫䋫和輆歰歰，皮膚的滋潤當然重要，但讓身邊人滋潤自己，其實也同樣重要呢。」