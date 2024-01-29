星玄｜虎仔吳彥祖進軍荷里活　唔驚得罪芭比老細

今日係1月29日，農曆十二月十九，宜捕捉、結網、安葬。今日最旺嘅生肖係虎，事業運上升，獲貴人賞識，漸入佳境。型男吳彥祖（Daniel）就係虎仔，近年將事業重心，放喺荷里活發展。早排仲喺遊戲短片《Rondo》現身，同韓國影帝李政宰聯手主演，其中兩人有唔少埋身肉鬥嘅動作場面，拳拳到肉！，睇到一班粉絲都好興奮，果然係事業運上升，希望彥祖快啲拍新戲喇！

近日芭比推出新系列公仔，包含多個種族特色及職業，兩款亞裔版公仔分別身穿中國服同手持小提琴，令Daniel發文表達不滿，直指自己認同多元文化，但接受唔到呢種標籤：「一個號稱『你可以成為任何人』的設定，卻是一個小提琴家或者熊貓醫生？那更像是『你可以成為你的亞裔父母希望成為的任何人吧。』這要麼是非亞裔用刻板印象瞎搞的，要麼設計這個的是個背負了代際創傷的亞裔。」

今日嘅幸運星就係水瓶座，運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形！影后章子怡就係水瓶女，早前佢官宣同汪峰離婚，結束8年婚姻。雖則離婚一事，成為熱搜受到唔少人關注，但其後佢出席活動嗰陣，可見滿面春光，睇嚟冇受離婚影響。今年44歲嘅佢保養得宜，比實際年齡後生好多，今日記得保持低調，快啲帶啲新作品畀粉絲喇！