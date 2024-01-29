東方日報C1：傅嘉莉與祖兒做鄰居　出入豪宅司機接載

藝人傅嘉莉（Kelly）今年在頒獎禮上慘食白果，其後在社交網貼文抒發感受，有網民指她雖然星運平平，但生活富貴，工作時排場十足，坐擁7千萬元物業的Kelly日前被發現出席活動時有私人助手貼身服侍，出入又有司機接送，待遇媲美視后級女星，可謂圈中低調小富婆！

現年39歲的傅嘉莉去年憑無綫劇集《香港人在北京》角色「芬妮」而人氣彈起，在早前的《萬千星輝頒獎禮》上獲提名最佳女配角及飛躍進步女藝員兩獎，雖然不少人讚她在《香》劇演出夠放，睇好她奪獎，然而最終事與願違，空手而回的她事後在社交網發長文感嘆演員之路不易，字裏行間流露失望之情，其後有網友指她雖然沒有「名成」，但至少「利就」，細揭之下她原來財力驚人。

Kelly多年前曾在訪問中豪言希望在40歲前擁有10個物業，仍有一年時間的她縱然現時跟目標距離甚遠，但其實身家豐厚，她早年以公司名義以5,000萬購入淺水灣道11號蔚峯園作為自住，跟天后容祖兒、影星張智霖、鄭裕玲等為鄰居，去年初又以首置名義入市，斥資近1,900萬購入跑馬地THE ASTER，兩個物業皆位處豪宅地段，呎價高昂。

不停投資樓換樓

擁有近值7千萬物業的Kelly鮮有在社交網騷名牌炫富，平日亦甚少外出消費，大部分時間宅在五星級豪宅。早前她出席紅磡一個活動，全程有助手傍實為她打點一切，活動完結後，她待眾人散去才施施然與助手結伴離開會場，原來場外早有司機駕駛着一架白色的七人名車等候，見Kelly表現低調，似不欲被人見到，與助手登上名車後，先在彩虹邨放下助手，其後直駛回其淺水灣豪宅。

Kelly是模特兒出身，其後因參演無綫劇集《衝上雲霄II》飾演「咖啡妹」而為人熟悉，不過近年作品不多，她兼顧幕前之餘，同時發展頭箍及水晶生意，更修讀寶石鑑定師文憑增值自己，直至去年憑話題劇《香》的角色爆出，劇中她甘於醜化自己扮「火雞姐」，令人眼前一亮。另外，她亦投資有道，曾在訪問中透露21歲已賺到首個100萬，而翻查以往紀錄，她有多次投資物業的經驗，尤其鍾情港島區，且每次皆有斬獲，她曾於2006年以330萬元購入海怡半島單位，兩年後以528萬元賣出，同年再以218萬元購入港島西翠安閣單位，兩年後以326萬元售出，同年再以360萬元買入太古城物業，持貨僅3個月便售出，之後更愈買愈豪，進駐豪宅區。

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