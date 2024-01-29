麥明詩偷撐好友　吳業坤開騷「火車未到站」贈觀眾

無綫唱片公司「TMG一哥］吳業坤昨晚（28號）假新蒲崗舉行一場《坤哥 ただいま 2024 音楽会》，日籍太太濱口愛子坐在第一排高調支持老公，其他捧場嘉賓有JW、戴祖儀、鄭洐峰及麥明詩，不過麥明詩未到encore時已低調離場，亦未見其未婚夫盛勁為同行，稍後再Post出後台與吳業坤的合照。

一身白色西裝的吳業坤身穿白色西裝獻唱《百姓》為個唱揭開序幕，之後連唱幾首大熱歌。吳業坤不停多謝歌迷：「好耐冇見啦，睇吓邊個有嚟，邊個冇嚟，有啲跛咗腳都嚟，有啲被屈爆料都嚟，對上一次演唱會係2019年，直至今年2024年，見到仲有人入場支持，我好感動，不過今次規模唔同咗，我都覺得細場好啲，以後唔使去紅館，講笑啫，頭先我一口氣唱晒啲經典歌，之後每隻都係encore，希望你哋enjoy呢個演唱會，唔會令人失禮（望），繼續支持吳業坤。」

之後他又問台下觀眾覺得他唱功如何，笑言：「唔可以對我有偏見。」期間他又開行感性mode大講「篩論」：「大家仲記唔記得，2019年，我喺紅館講過人生就好似一個篩，唔同年代會承載許多唔同嘅人，但亦有一啲人會被篩走，因為有窿，所以承載和篩走，會不斷循環，仲可能會遇上大篩，但只要努力承載，人生就會好好，請大家記住這個理論，因為人生有很多唔能夠預計，但我仲好好想唱歌、好想返嚟，做呢個騷，希望大家唔好喺我人生中離席。」

他又嘗試走rock友路線大唱搖滾歌，即時脫去外套，只淨黑背心，台下大叫「除埋佢」，但他以有小朋友在場，不宜半裸，又沾沾自喜說：「有人話似謝霆鋒。」

吳業坤換上杏色西裝時，台下有人大叫，他即背向台欲返後台，可惜門已鎖未能開啟，惟走到暗處整理下身，原來他「火車未到站」，他再面對觀眾時說：「拉褲鏈都係表演嚟㗎。」相當搞笑。之後他謂演唱會的rundown別具意思，第一part是他的經典歌：「自己個篩好大，撈到好多嘢，之後就靜咗，第三part嘅rock歌就係癲咗，我嗰張演唱會海報內面有個人喺度揼石仔，其實嗰個我嚟嘅，希望我可以一步一步咁精進自己，你哋支唔支持我，我每首歌都有好意思，好似《小句號》嘅歌詞咁，希望鍾意我成為你哋嘅自豪。」

吳業坤整晚不停跟台下歌迷互動，問完一句：「想唔想近啲呀？」就邊唱邊走落台企在頭排觀眾席唱歌，令全場high爆。到鳴謝環節時，在歌迷提醒下，他亦提及太太愛子的名字，而個唱亦配合個唱名獻唱中島美嘉的日文歌《我也想過一了百了》，他謂首歌的意思是不要放棄：「頭先話唔使去紅館，我都希望一步一步走向大場都唔知幾時再有機會再開演唱會。」又主動要求和台下歌迷影大合照，約定在紅館時再回味舊照，encore時，大唱爆紅作《原來她不再愛我》，見歌迷不肯離座，再唱《玩具成熟時》，結果3度encore才完騷。

接受訪問時，吳業坤以太太低調及「批盪」需時，婉拒請已返回後台的太太回台前影合照，不過自爆看見太太離場時眼濕濕，初時還誤會激嬲了對方，但原來太太是感動：「佢話終於有首日文歌。」亦認日文歌是為太太而設。

問到傳婚訊的麥明詩驚喜捧場，他即謂和她因拍無綫劇《誇世代》而稔熟，至於好友是否結婚，他直認有八卦過：「我有問過，不過都唔八卦嘅，可能係假啦，佢叫我等消息喎。（盛勁為有冇嚟？）佢同位都係考到十優嘅女朋友嚟。」隨即扯開話題，話好開心朋友一知他開騷就捧場支持。

至於在騷上數度表現感觸？他就話人生總有高高低低，希望事業循序漸進，又指演唱會似fans club meeting，沒有大型舞台效果，主要以歌為主，有謂他已特設「拉褲鏈環節」，他即說：「輸咗畀條褲鏈添。」拒絕騷肌的他被問到是否覺得腹肌不夠音樂吸引，他則笑言：「我覺得大家對我嘅肉體較重視。」最後談及表演搖滾環節，他又謂：「係高佬（band友）話我似謝霆鋒之嘛。（向霆鋒致敬？）點敢呀，我向搖滾致敬。」