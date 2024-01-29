Macan電動波子全球發表

採用全新開發的Premium Platform Electric (PPE)平台並換上高效E-Performance系統的新世代Macan，是繼Taycan之後Porsche第二款推出巿場的純電動車系。(互聯網)

保時捷（Porsche）首款純電動車系Taycan推出市場已好一段時間，最近廠方終於再為車迷帶來第二款純電動車系Macan。相信車迷對Macan並不感陌生，約在10年前首度推出市場時是一款搭載內燃引擎動力的中型SUV，不過如今這車系已換上高效E-Performance系統，進入純電新世代。

全新純電動Macan建基於全新開發的Premium Platform Electric (PPE)平台。擁有4,784mm、1,938mm 和 1,622mm的車身長闊高，軸距與上代車型 (2,893mm) 相比增加 86 mm。 率先發布的兩款車型為Macan 4及Macan Turbo，均車載最新一代的前及後軸永磁同步馬達(Turbo版的後軸馬達更大更強)。Macan 4 最大馬力及扭力分別達408PS及650Nm；Macan Turbo最大馬力及扭力更是高達639PS及1,130Nm；完成0-100km/h分別只需5.2秒及3.3秒。配合最新研發的800V電壓系統及100kWh新一代鋰離子電池，加上動能回收高達240kW，綜合續航力(WLTP標準)分別613km和591km。直流充電功率最高可達270kW，在 800V快速充電站僅需約 21 分鐘就能將電量從10%充至80%。

車上採用最新一代顯示屏幕和操作系統，最多可搭載 3個屏幕，除標準配備12.6吋懸浮式曲面數碼化儀錶板和10.9吋中央觸控屏幕，另提供10.9吋前乘客席觸控屏幕選配。最值得留意的是，純電動 Macan 的保時捷駕駛艙體驗也首次配備採用 AR 實境技術的抬頭顯示螢幕，視覺上將導航圖標等虛擬元素與現實世界無縫結合，影像會於駕駛前方10米處顯示，效果相當於使用了87吋的顯示器。