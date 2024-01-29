「蜘蛛夫人」狄高達任《周末直播》星級主持串爆特朗普

憑情慾片《格雷五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）在荷里活爆紅的美國女星狄高達莊遜（Dakota Johnson），周六晚（27日）擔任長壽搞笑綜藝節目《周末直播》（Saturday Night Live，SNL）的「星級主持」，他一開場即大放笑彈。

以性感中空打扮出鏡的狄高達， 開場白表示自己對上一次任《周》主持是2015年該節目播映40周年紀念特輯之後，而自己亦是40周年紀念時的座上客，之後她公開當時自己站在一眾名人巨星觀眾席中間的照片，她說：「睇下張相，睇下呢批人士：Sarah Palin、佐治魯卡斯（George Lucas）、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）。你睇下邊個坐我後面。」之後鏡頭zoom去前美國總統特朗普（Donald Trump），狄高達續說：「實在好瘋狂就係企喺一個將成為美國最有權勢人士咁近。。。」之後鏡頭即轉zoom向坐在狄高達前的美國天后Taylor Swift臉部。現場觀眾即時歡呼大笑。

除了狄高達之外，美國樂壇天王Justin Timberlake亦任前晚《周》的表演嘉賓，與舊拍檔狄高達齊齊放笑彈！