藝人鄭伊琪(浩南)早前突然自爆已成為陳太兼已懷孕19周,名正言順成為「陳浩南」的她日前於社交網晒相,分享佗B生活,她寫道:「孕期最緊要開心心,吃到想吃的東西,去了想去的地方~中醫就叫我行快少少,等啲血氣運行吓,西醫就話唔好食咁鹹唔好食咁甜,小B有肚腩,醫生都說這段期間都適宜出行,佢話:『 She is fit to travel at this point of time.』謝謝大家關心,我會注意身體的。」

原來浩南趁仍活動自如,到東京「行快少少」快閃一轉兼品嘗美食,照片中首次見到佗B的她正挺着巨肚,她留言苦笑指應該是BB加縮便才會這麼大個肚子,粉絲們則留言:「冇見一排啫,突然咁大嘅?果然快高長大」、「最尾嗰個月會大得勁快,等到佢出嚟又會掛住合體嘅日子」、「小心啲,唔好凍親」,浩南則笑言熱親機會更大。有粉絲就教她要吃多點靚油幫助排便:「要多油啊,高纖多水都唔得呀,試吓食牛油果,煮菜嘅時候落牛油果油」。