孖趙小婷獻聲　冼靖峰連唱3首呼籲正向人生

參加無綫選秀節目《亞洲超星圑》的冼靖峰（Archie）最近在《萬千星輝頒獎典禮》榮獲最具潛質新人獎，日前夥拍《聲夢傳奇》的師妹趙小婷齊參加假將軍澳舉行的音樂活動。擔任首炮的Archie除獻唱3首歌曲，現時歌迷一早到場應援，唱到《幸福之歌》時，他表示：「呢首歌時，係我每當面對挑戰時，又缺乏信心時就會聽嘅歌，所以覺得呢首歌充滿回憶，而今次活動主題係正向人生，所以特別揀呢首歌聽畀大家聽，所以希望大家喺面臨挑戰時，可以抱着正面心態面對。」

當他演唱出道的一首派台單曲《一個人的幸運》前，又感性謂在不同時期，經歷比賽的辛酸、痛苦和喜悅，再重唱此歌就有有不同的感受。表演期間，粉絲不時尖叫聲又鼓掌，歌迷的熱情表現令他數度大叫：「好正！」，當他臨離台時，有粉絲衝近台獻花，可見他人氣鼎盛。

同場表演嘉賓還有港台DJ李志剛及「民歌王子」區瑞強，李志剛在活動中同時兼任活動主持及表演嘉賓，每次登場都讓台下觀眾笑聲連連，當他獻唱時，到台下邀請觀眾共舞遇上「舞林高手」，令李志剛大喊：「我隻手就嚟甩骹啦！」。區端強則成為壓軸嘉賓，登台前與不少路被觀眾集郵。