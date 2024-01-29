約親友食賀年飯　中菜好多選擇

新年和家人吃團年飯，過年和朋友、客戶吃開年飯，都需要搵個好地方，坊間有多間中菜廳推出團年和賀年主題菜式，既有傳統意頭菜，又有新派創作，而且有不同地區菜系選擇，即使日日出街食飯，都唔怕悶。

江蘇佳餚

新年菜式選擇多多，想感受江南風味，上環一間江浙菜館於2月5日至19日推出2款賀年套餐，江蘇祥龍盛宴8人套餐的頭盤以多款海鮮和時蔬製作的海鮮撈起打開序幕，寓意愈撈愈旺。緊接有醬燒宮保西澳龍蝦球、京葱沙薑鹽燒生蠔、秘製蝦米醬炒鮮鮑角、甜豆仁炒東星斑柳和紅葱頭醬油走地雞等。另一款8道菜春節賀年套餐，有蜜餞糖蓮藕、風鰻魚海蜇頭和魚子醬糖心蛋作冷盤，其他有漁香醬龍蝦仔、鮮鮑魚扣鵝掌和金栗醬方肉等。此外，餐廳推出賀年蘿蔔糕糕和新春棗泥拉糕，1月31日前預訂會有早鳥優惠。

日本蘿蔔添味

作為意頭菜式，撈起色彩繽紛又啱打卡，材料更是百變。尖東一間酒店高級中菜廳於2月10日至25日推出一系列賀年意頭菜及點心。必吃的風生包撈起，以原隻三頭湯鮑及三文魚生做主角，配以蜜瓜、甘筍、燈籠椒外，還特別加入心奈美和日本醃蘿蔔，配秘製梅子醋汁，分外酸爽開胃。其他菜式有刺身撈起)、龍騰四海 （燒金錢雞伴油泡龍蝦球及西蘭花）、生財就手 （髮菜鮑汁燜豬手及鮮松本茸西生菜）等。2月10日至26日會供應午市新春點心，包括鳳凰金腿斑肉魚肚百花扎、金箔蟹粉蘆筍鮮蝦餃及櫻花蝦鵝潤腸炒腸粉等，讓大家日與夜都食得開心。

中西合璧

除了傳統菜，創意菜式亦廣受歡迎，上環新派中菜館於即日至2月24日推出8道菜新春嘗味套餐，「龍飛鳳舞」龍蝦海鮮焗酥皮派以龍蝦、大蝦和扇貝作餡料，味道香濃。「五福臨門」滷水拼盤是醃製雞翅、蓮藕、海蜇、雞蛋和滷豆腐，其他有「事事順利」帶子蘆筍羹、「哈哈大笑」乾煎大蝦碌、「發財好市」鮑汁金蠔髮菜和「包羅萬有」上湯水餃。單點菜有「風生水起」七彩三文魚撈起、「鴻運當頭」紅燒獅子頭、「盆滿缽滿」羅漢齋煲和「龍馬精神」薑葱上湯龍蝦等，任君選擇。

香口惹味

吉禮加美味，賀年菜更吸引，中環一間中菜廳於2月10日至24日推出限定菜單，款款惹味。吃過鮑魚龍蝦撈起，來年夠晒發財。鮮香的雞油花雕蒸馬友、滋潤的高湯竹笙釀官燕，寓意年年有餘和萬事順利，其他還有荔蓉香酥鴨、芫荽雞、珊瑚白玉西施、生啫羅文生菜膽和香辣蘿蔔糕肉蟹等，款款惹味，最適合用來佐酒。

潮汕風味

中國各地菜系各有風格，尖沙咀的潮州菜食府由即日至2月25日推出「迎春宴」、「接福宴」及「百樂宴」3款賀年菜單，師傅更為當中的菜式加添新意。龍鬚金衣發財卷以蝦膠、欖仁、蛋白、芹菜和髮菜作餡，包腐皮和麵條脆炸，口感豐富。潮州四喜大拼盤有多款炸物和冷盤，適合和親朋分享。必吃的滷水鵝肉墨魚拼盆內，最適合作佐酒菜。主菜有原條荷包大海參、紅燒花膠海皇翅、六頭湯鮑魚燜鵝、普寧豆醬焗雞和潮州蔗渣煙熏鴨等，甜點有鳳凰煎年糕和潮州雜錦甜湯圓，別具風味。

黃金滿屋

吃賀年菜，金光閃閃配搭代表金銀滿屋，最是好意頭。金鐘一間酒店米芝蓮星級中菜廳於2月11日至19日推出賀年菜菜單，單點菜式有風生水起、澳洲三頭鮑魚撈起、「發財好市」髮菜伴金蠔和「大吉大利」麒麟鮑甫大利發財竹笙卷外，還有全新設計的金桔柚蜜黃皮老虎斑球和金湯南瓜琵琶蝦，色澤明亮又美味，金光閃閃最是好意頭。如意吉祥團聚套餐則有金焗蟹蓋、松茸油泡龍蝦球、蟹皇燴官燕、海參原隻八頭鮑魚及當紅炸子雞等，任君選擇。

食材升級

一年難得聚首一堂，當然要食餐好，中環一間中菜食府於即日至2月29日推出8道新春賀年菜，吃過由鮑魚、帶子、蟹肉和蝦肉等多款海鮮組成的風生水起，愛惹味的可以選擇三葱麻辣燒本地龍蝦和佛跳牆炸釀黃金鯪魚，前者寓意龍騰四海、紅紅火火，後者代表年年有餘‧黃金萬両。其他還有髮菜生菜煲、三十年老陳皮本地芋頭梅菜扣肉和龍爪菌九年百合炒鳳脖。最後齊齊享用金黃的傳統帝皇蟹肉鴻圖窩伊麵和滋潤香口的紅燕窩桂花炸四式湯圓，肚皮大滿足。

新潮撈起

傳統撈起大多加柚子豉油、XO醬等醬汁拌勻食材享用，中環一間新派中菜廳於2月10日至17日推出特選的潮式撈起，內裏有紅魚刺身、10款蔬菜香草，配小白菜和紅魚海鮮湯一起品嘗，清新又鮮味十足。另一道XO醬炒澳洲龍蝦脆米粉，香口米粉滲入龍蝦鮮味，惹味又開胃，兩款菜式都適合大約6人分享。