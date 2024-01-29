不雅照網上流傳無礙心情！Taylor睇球賽與男友擁吻

美國樂壇天后Taylor Swift近期非常運滯，除了連日來被同一男狂迷多次上門騷擾之外，近日亦有網民用AI（人工智能）技術製作她的不雅照並於網上瘋傳。不過種種問題無礙Taylor睇波的心情，昨日（28日）她如常到球場睇美式足球明星男友Travis Kelce作賽。

Taylor被影到心情勁靚陪伴男友母親現身球場，而比賽時她亦被影到睇得好投入，並與其他觀眾一樣歡呼喝采。而比賽完畢後，Taylor亦有落球場與男友擁吻慶祝球隊贏波。雖然Travis的球隊堪薩斯城酋長成功打入下月舉行的美式足球超級碗爭奪冠軍寶座，但由於Taylor下月7日開始至10日在日本東京舉行4場巡唱，而超級碗將於美國時間下月11日下午舉行，所以Taylor舉行完日本尾場騷後要即時坐私人飛機飛返美國，否則趕不及睇男友打最重要的一場波！

有傳媒為她計算時間，指如果她的日本騷晚上10時完結，而她由東京飛返超級碗舉行地-拉斯維加斯機程要12小時，時差關係預計Taylor可於美國時間下午5時抵達當地，可以順利在比賽開始前趕到球場。