早陣子香港又濕又寒，令人想起了陽光海灘的美好。位於南半球的澳洲現時正值夏季，其中新南威爾士省便有數以百計、綿延逾2,000公里的海灘。當中不可錯過的，肯定係曾被著名國際旅遊評論網站連續兩年選為澳洲最佳海灘、位於悉尼（Sydney）北部的曼利海灘（Manly Beach），無論暢泳、進行水上活動，甚至觀光都令人盡興。另外，當地的魚市場、夜市及動物園同樣叫人流連忘返，還有周末晚上更有煙花助興，玩樂元素相當豐富！

--------------------

絕美海灘 衝浪勝地

從澳洲地標悉尼歌劇院旁的環迴碼頭（Circular Quay）搭乘「曼利線」渡輪，約20分鐘即可到達曼利碼頭（Manly Wharf），再步行約6分鐘，水清沙幼的曼利海灘就在眼前！海灘長達1.5公里，靠近海灘的長廊擺滿了桌椅，配合高高延伸的松樹，充滿寫意度假氛圍。這片美麗海洋擁有洶湧海浪，早於1964年首屆世界衝浪錦標賽便在此舉行，是當地最著名的衝浪勝地。想一嘗箇中滋味？現場有租借海灘用品及玩水設備的攤檔，初學者也可參加當地提供的潛水及滑浪課程。除了戲水，可別錯過由曼利碼頭到曼利海灘途中經過的購物區科爾索（The Corso），內裏集合了衝浪用品店、服飾店、餐廳等，每逢周六及日該區後方街道更有市集，十分熱鬧。意猶未盡的話，悉尼東郊的邦迪海灘（Bondi Beach）及玫瑰灣海灘（Rose Bay Beach）同樣是熱門海灘之選，前者擁有馳名的「邦迪藍」清澈海洋，後者可於沙灘上飽覽以悉尼港大橋為首的城市景觀，統統令人心動。

--------------------

超大魚市場 即煮即吃

玩累了當然要擦番餐勁！距離悉尼市中心約2公里、位於皮爾蒙特（Pyrmont）的悉尼魚市場（Sydney Fish Market），是全球第三大魚市場，每年交易量約為13,500噸、每天交易的海鮮種類逾100種（全年約為500種），絕對係食客必訪之地。市場內主要批發及零售當天從附近海洋捕撈的海鮮，包括魚、蝦、蟹、蠔及各種貝類，當中焦點有澳洲盲曹（Barramundi）及東方扁蝦（Moreton Bay Bug），更有肉質非常鮮甜的黑色淡水小龍蝦馬龍螯蝦（Marron）。選好海鮮後可找職員秤重和報價，如想即場食用，可額外加錢烹調。市場內還有熟食店、壽司吧、咖啡店及海鮮烹飪學校等，設室內和戶外座位，後者坐擁藍天碧海的環境，不過由於有超多鵜鶘及海鷗，小心食物還未送入口就已經被偷走呢！

--------------------

璀璨奪目 周六綻放

作為悉尼中央商業區西部城區大型休閒與行人專用區的達令港 （Darling Harbour），其中心位置的科克灣碼頭（Cockle Bay Wharf）坐擁優美海港景觀之餘，更設有多間酒吧、餐廳及娛樂場所。與此同時，這裏於指定周六都有耀眼煙花發放，以悉尼國際會議中心（ICC）及達令港摩天輪等建築為背景，你可前往碼頭上層的觀景台或餐廳等地欣賞。

--------------------

350個品種 等你探訪

喜歡動物的朋友，別錯過有逾百年歷史的塔朗加動物園（Taronga Zoo）。園區佔地約30公頃，內裏飼養逾350個品種、約4,000隻動物，包括有澳洲代表性動物如無尾熊、鴨嘴獸、袋鼠、澳洲野犬、袋熊、袋獾等。園區同時提供「Nura Diya原住民探索之旅」及「吼聲與鼾聲之旅」（Roar and Snore）等多種遊覽方式，玩法多樣。

--------------------

熱鬧夜市 異國風情

想讓嘴巴享受異國風味的話，建議你到涵蓋Dixon Street及Hay Street兩條主要大街的悉尼唐人街走走。逢周五晚上該處都會舉行夜市，內裏匯聚了各國的特色小吃，例如北京烤鴨、泰式蝦餅、壽司、馬來西亞肉骨茶、鐵板烤魷魚、臭豆腐、泰式甜點Khanom Krok等。此外也有不少手工藝品，以及由藝術家及設計師經營的攤檔，可買到各式設計產品。