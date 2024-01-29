3對小生花旦演《白蛇·許仙情越千年》　「雙梁」壓軸倍添壓力

出品人暨總策劃彭美施（施姐）第七部粵劇作品《白蛇·許仙情越千年》將於3月26至31日假西九戲曲中心上演，今次嘗試起用三對當今炙手可熱的文武生與花旦，打頭陣為李秋元和梁燕飛（26-27日）、王志良與林穎施（28-29日），壓軸則是「雙梁配」梁兆明和梁非同（30-31日），消息傳出後，各文武生和花旦的戲迷都準備撲飛支持自己偶像。

梁兆明受訪時指這是一套家喻戶曉的劇目，故難免感到有壓力，但他認為三組演員搭配演出是良性競爭，有好戲看也是戲迷之福；至於梁非同則指施姐的作品一向口碑好，能給觀眾看到變化和驚喜，故希望能吸引不同人士收看粵劇，梁非同又指：「我今次係第6次同施組合作，《白蛇傳》個古仔已經流傳咗好耐，大家都知道個古仔，喺既有概念之下再創新係好有挑戰性，而演員同編導亦都去尋求突破，畀大家一個刺激感，一齊努力去做好場戲。」

「雙梁」已合作多次，兩人坦言已甚有默契，亦熟悉大家的演繹方法，然而今次三對組合一起演繹，問他們會否怕戲迷有比較？梁兆明表示：「相信戲迷會理性去欣賞，我哋又會盡力去演好角色。」梁非同則表示：「都係一件好事，演員可以互相學習，又可以一齊去交流演繹方法，我會抱着互相學習嘅心態去做。」

施姐則透露今次投資了約500萬，但她認為粵劇很難賺錢，希望可以打個和。她今次更邀請到曾演出過《白蛇傳》、已離開舞台40年的江雪鷺擔任藝術顧問，江雪鷺大讚施姐：「佢每次作品都做到盡心盡力，又唔計較金錢同時間，同埋佢腦筋好靈活，會將壓力變成動力。」問施姐將來是否會繼續推出作品？她直言心願是能將粵劇做得更多元化及推廣到海外，「我個目標好大，希望將粵劇帶到去拉斯維加斯，令更多外國人認識我哋廣東粵劇嘅精髓，希望呢個願望能夠實現。」