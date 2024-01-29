馮盈盈自爆半工讀返學遲到　全靠港姐上身一招化解

由陸浩明與名廚楊尚友主持的J2飲食節目《不如食豪D》，最新一集請來馮盈盈擔任嘉賓，盈盈現時修讀食品管理學碩士，她表示每次做論文presentation時都笑料百出︰「做presentation真係做到好似做台慶司儀。」她自爆上次為教授煮的一道「藍莓醬加米飯布甸」，菜名媲美《回魂夜》中的「豉汁蒸橙」與「椒絲腐乳西瓜」，可惜成績未能取A，她反問︰「唔煮嗰科攞A，畀教授食完我手勢嗰科就冇，點解會咁嘅？」

此外，盈盈又分享返學趣聞，因工作關係不時會遲到上堂，她惟有港姐上身去化解，她說︰「你知啦工作繁忙，上堂時間又早，遲到少少緊有。當人哋準時坐晒喺度，自己要坐第一排，仲要化晒全妝嘅時候，嗰時就要好似當選繞場一周嘅感覺，毫不尷尬無問題。」她表示同學仔跟教授都好友善，不少更是無綫粉絲，小息時間都會要求跟她合照。

講到盈盈修讀食物營養學及管理的起因，她自言跟自小有腎病的弟弟有關︰「細佬幾歲時嗰腎有問題，飲食要低鈉，嗰時屋企都唔識，以為低即係無，所以一滴鹽都唔好落。」當家人都大魚大肉的時候，弟弟每餐都只能食白飯、白烚雞翼及菜，於是令她萌生讀營養學，望幫弟弟拾回飲食樂趣。