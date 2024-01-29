林峯計劃年底開騷　希望出多啲新歌

藝人林峯今年將全力瞓身音樂方面，新一年推出新歌《無傷大雅》，日前現身新城電台錄音訪問，問到幾耐無來電台？林峯笑言：「好耐，耐到我都唔記得咗。不過我覺得好親切，但冷氣好凍。哈哈！」DJ程凱欣即提他已有6年，林峯即笑言：「有咁耐咩！」

對於時隔多年再出新歌，林峯在訪問中透露唱片公司不停為他的新歌搵合作：「監製徐浩好好，令到我喺錄音室好舒服。原本都好緊張，驚Carry唔到首歌，但演戲絕對可以幫到唱歌，表達能力比較容易啲，快啲入狀態。」他又說新歌組合十分新鮮，而提到作曲的吳林峰，林峯：「佢當初第一句就係問我，知唔知佢以前唔鍾意我？我話唔使問，我哋同名，佢實畀同學玩咗好多年。亦因為咁，佢話留意我嘅歌好多年，好了解我嘅聲線。」

繼2016年，舉辦了第5個個人演唱會的他坦言鍾意舞台 ：「我覺得香港藝人好犀利，唔止表演，仲飛天遁地好勁。」以往都在紅館舉行演唱會，談到啟德體育園將啟用，主場館可容納5萬人，他直指始終鍾情紅館：「睇過好多四面台場地，始終覺得紅館好有凝聚力，每一次喺紅館綵排，都鍾意瞓喺紅館地板上面，望上去，就算未有觀眾入場都感受到力量。」

在訪問中，林峯大爆與唱片公司正在傾年底會否開演唱會，所以現在會多收一點歌：「希望計劃2、3個月再出一首新歌，但都會兼顧影視上面，好似電影拍攝。不過後半年會放一啲時間喺音樂上面。」眼見近幾年多了一班年輕歌手又唱得，又作得，他表示希望有機會與同公司的陳蕾合作。

與太太張馨月育有一女「格格」的他，被問到對於女兒學習態度，他說：「我唔會太寵個女，讀萬卷書不如行萬里路。希望趁呢個年紀要畀知規矩，人生最緊要開心，基本知識要知就可以，其他由女兒自由發揮。」