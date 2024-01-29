Dear Jane踩入《金像獎》　拍戲冇底線全裸都得？

今年第三度獲「叱咤組合金獎」的樂隊Dear Jane由樂壇踩入影圈，望憑主唱的電影《源生罪》主題曲《因愛而來》爭取角逐《金像獎》「最佳原創電影歌曲」。日前Dear Jane接受訪問時，成員翁厚樑（Howie）說：「同出席音樂嘅頒獎禮會好唔同，唱咗咁多年歌，遇新鮮嘢會覺得好得意，所以要努力爭取入圍，電影頒獎禮要着得莊重啲，我諗定要着好有型嘅粉藍色『踢死兔（Tuxedo）』，我哋四個已經度咗會着唔同嘅顏色。」

被問到可有信心入圍角逐獎項？Tim坦言歌曲早已是10年前的作品，但近1、2年重編曲，而感覺依然「好正」，他說：「就算之前出緊新歌，間中都會諗起呢首歌，但可能係緣分問題，硬係出唔到，今次有個好機會賜生命畀首歌，（10年前作品感覺唔會Out？）完全唔覺得。」

而Tim除獻聲外，還首次參演電影飾演女主角陳紫萱的未婚夫，他笑言擔任演員和歌手感覺大不同，但幸好有拍MV及當導演經驗。又坦言有感現年42歲，做每件事都要認真投入，更不排斥參與更多電影工作，他說：「有意思咪做囉，玩玩吓畀人鬧，（拍戲有冇底線？）睇吓咩範疇，哈哈哈，我覺得底線係好睇嗰一刻嘅心情同狀態，（露都得？）露腳囉，同老婆就係冇底線，（全裸？）我唔得。」不過其唱片公司高層卻唱反調，指連拍全裸戲亦冇問題，只視乎劇情需要及要先徵詢他太太楊洛婷意願。