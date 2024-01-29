男友開餐廳拖欠人工？林凱恩無辜中槍

林凱恩被爆料指與男友於尖沙咀開設的餐廳欠薪數10萬，她澄清並沒有投資開餐廳，餐廳老闆亦不是她的男友，對捲入糾紛感到「躺着也中槍」。

藝人林凱恩（Iris）憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中的Bonnie一角成功上位，去年被指與友人在尖沙咀開設餐廳，升呢做老闆。不過，今日（29日）卻有讀者爆料指Iris與男友張先生所經營的餐廳拖欠員工薪金，還未有為強積金供款，事件涉及6位員工，合共數10萬元。已經離職的員工除了向勞工署及積金局求助，更向無綫節目尋求協助，但疑因涉及公司藝人而不了了之。

對於被指投資開設的餐廳拖欠人工，Iris感到「躺着也中槍」，今日她接受電話訪問時表示自己未有能力投資開設餐廳，所指的尖沙咀餐廳是朋友開設的，強調自己沒有份。至於被指拖糧的張先生亦不是她的男朋友，只是朋友關係，更不知道對方餐廳的財政狀況，她說：「因為間餐廳幾好食，所以間唔中都會去支持下朋友。」

擺好心態做好自己

Iris曾於餐廳打卡，更被拍得駕車送椅子到店舖而被誤會是老闆，她則說：「嗰啲櫈係另一間朋友嘅餐廳唔要，所以順便送過去。」問到被誤會是老闆而捲入欠薪糾紛會否感到無奈？她說：「作為公眾人物就有心理準備面對唔同嘅事，又唔會令自己怕咗交朋友，好多嘢都唔係自己控制到，做好自己就得。」