勤奮俏女僕　陪主人縱慾

好多男人都嫌女友或老婆唔夠溫柔體貼，成日呼呼喝喝，亦因為咁，男人特別鍾意欣賞日本AV界嘅「俏女僕系列」作品，片中嘅女僕嬌俏可愛，聽教聽話又任勞任怨，最重要係樂於同主人日夜縱慾，真係Happy到震！

一舉兩得

喺宇宙企劃出品嘅《完全主觀即交歡子作女僕》入面，中城葵係一位充滿健康活力嘅俏女僕，而且對男主人情有獨鍾，更加希望為對方生兒育女，於是佢一見主人返到屋企，即刻上前相迎並吹奏一曲作熱身！服侍主人食完飯之後，葵妹又色誘激戰，之後又嚟個鴛鴦浴，臨瞓前再執番劑當然唔少得啦！而每次交歡時葵妹都係同主人打真軍兼且中出收場，享受快感之餘，仲可以增加懷孕機會，可謂一舉兩得！

激起雄風

於WANZ推出嘅《奉任女僕是個淫蕩癡女》當中，日下部加奈呢位女僕長期處理慾火高漲嘅狀態，每日都要捉住主人上演連場激戰先安樂！之但係，日日咁樣搞法，主人會唔會雄風不振呀？當然唔會啦！因為加奈除咗為主人提供營養豐富嘅膳食，仲識得利用蛇舌、J奶以及玉手，向主人施展具有壯陽功效嘅刺激，令主人嘅雄風起完又再起，直至最後一滴清華素被榨取，加奈先至會收手！

迎合要求

片廠e-kiss製作嘅《從早到晚接受調教的女僕》當中，渚光希以女僕作為終身職業，雖然今次聘請佢嘅主人係一位猥褻佬，但係希妹依然樂於迎合主人嘅各種需要，例如主人要佢表演自摸，希妹就會全情投入演出；主人要大玩各種SM玩意，光希亦會換上黑色皮服，並拎出各種道具侍候。雖然主人的確係要求多多而且動作粗魯，不過卻為希妹帶來強烈快感，所以佢服侍主人一啲都唔覺得辛苦。

簡評

每個男人都想請番個女僕服侍自己，但係邊度有咁容易吖！所以都係欣賞日本AV界嘅「女僕系列」作品好過喇！喺3部作品當中，本仙最鍾意中城葵主演嘅《完全主觀即交歡子作女僕》，原因係葵妹表現得任勞任怨，同時佢為咗達到目的，同主人連場激戰亦在所不措，加上主人要佢進行各種猥褻行為，葵妹亦一樣怕怕醜醜咁完成任務，認真夠晒可愛又夠晒聽話。